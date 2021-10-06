两岸紧张中国军机频扰 台湾国防部长称绝不发动第一击

台湾立法院外交及国防委员会、财政委员会今日联席审查“海空战力提升计划采购特别条例”草案，邀请国防部长邱国正报告、备询。由于中共解放军本月5天内派150架次军机扰我防空识别区，今日也成朝野立委质询重点。邱国正强调，台湾军队绝对遵守不发动“第一击”的原则。

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据自由时报今天报道称，共机频扰台，台湾国防部长邱国正强调，国军绝对遵守不发动“第一击”的原则。

民进党立委林楚茵质询时，问及国军因应周遭动态的原则。邱国正表示，国军绝对遵守不发第一击原则，也因飞行员承受了很大的压力，他不仅多次前往前线单位视导，也向部队主官提到，要多与前线官兵互动。

民进党立委王定宇则问，近期有传闻中共军机对我方“爆粗口”。邱国正表示，此事的音源要再确定，因为频道开放下也有“火腿族（业余无线电爱好者）”，因此不宜妄加评断来源。邱也表示，所谓两岸军事“擦枪走火”不见得是开枪，也可能是“（军机）接近”，但我方会严格要求所属战机保持冷静。

国民党立委赖士葆则询问，外交部长吴钊燮日前数度示警，在接受外媒时谈及“我国正在准备与中国作战”。邱国正表示，他无法评论相关言论。赖士葆问，之前有媒体错写吴钊燮为国防部长？邱闻言轻笑几声，并说，他与吴钊燮相处没问题，吴钊燮也没有要取代他的意思，并开玩笑说吴钊燮“自己也忙不过来”。

据中央社今天相关报道称，中共军机频扰台，民进党立委赵天麟询问国防部长邱国正，为何认为现在是他从军40年最严峻时刻。邱国正解释，过去台海危机紧张的感觉局限在前线，本岛较少感受到，但现在不仅是全军，连百姓都感受到了。

立法院外交及国防委员会、财政委员会联席会议今天审查新台币2400亿元、共8项军备的“海空战力提升计划采购特别条例”草案，邱国正赴立院业务报告，并备质询。由于邱国正上午备询时，曾提到目前两岸局势是他从军40年来最严峻时刻，民进党籍立委赵天麟下午追问为何是最严峻时刻。

邱国正解释，他早期到金门时是“单打双不打”，夜间有敌情要通报，紧张的感觉仅侷限在前线；日后台海危机也让他印象深刻，高阶将领除了到各单位鼓舞士气外，中阶干部更几乎签署“投名状”，当时他则担任群指挥官。

据邱国正指出，当时台湾本岛的部队很少会感受到这种压力，仅局限外岛第一线；但反观现在，不讳言全军与百姓都感到压力，如果说他这个国防部长感到一点压力都没有，那就会闹笑话。他强调，国防部都有公布共机航迹，也会持续监控做好本务工作。

据台湾国防部统计，10月1日共38架，其中10架歼16深入台湾南方及东南方空域；10月2日共39架、10月3日共16架，10月4日共56架，也是国防部每日揭露共机动态以来，数量最多的一次；10月5日仅1架。统计自10月1日至5日止，共150架共机扰台，侵扰密度更胜以往，美国、澳洲等国均谴责这项军事行动。