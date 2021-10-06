中国再出手打击海外诈骗 传习近平祭狠招不回国自首就拆房

中国主席习近平在今年 4 月时开始打击诈骗集团，强化举发诈骗案件的手段，为了追缉藏匿在东南亚的中国诈骗党羽，开始破坏通缉犯住家甚至是其亲戚的住宅，并宣称因为他们的房子是用“违法金钱建造”，手段一出通缉犯纷纷回国，今年至少就有超过 5 万人从国外回到中国大陆自首。

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据新头壳今天报道称，习近平抓海外诈骗犯出狠招：不回国就拆房，超过5万人返国自首。

该报道引述中国公安省和陆媒表示，近年诈骗手法多在网络上进行，集团会以交友软件等社群平台来诈欺，专门找上对向往恋爱的族群，利用他们的渴望恋爱的心情，先假装交友等对方上钩投资后再架空，且越来越多人受骗，而这些诈骗集团多半在海外，包括柬埔寨、菲律宾、越南等地，最多集中在缅甸北部，且他们几乎都是透过非法入境手段进入当地。

习近平严厉谴责这种诈骗手法，并下达加强取缔的命令，各地警局也开始行动，警告通缉犯尽速返国，期限内尚未回国除了冻结国内银行帐户外，小孩也会被禁止前往都市的学校就读，更曾发布“拟注销户籍”劝返公告。

据该报道，福建省莆田市甚至破坏通缉犯住家甚至是其亲戚的住宅，并宣称因为他们的房子是用“违法金钱建造”。

新头壳说，中国强硬政策一出后，今年光是从缅甸北部返国的诈骗通缉犯就超过 5 万 4 千人，而据陆媒报导，其实有很多人同时也是受害者，诈骗集团会以“一个月轻松赚进1万元（人民币），还包吃包住”招募人员，许多人到达当地才发现上当，但身份证已被集团没收，有人试图逃跑还遭到殴打。