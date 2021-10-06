中国官媒《环球时报》主编称无国界记者为“野狗” 威胁以“打狗棍”伺候

中国官媒《环球时报》的主编发表一篇疯癫又语无伦次的社论，毫无保留威胁无国界记者组织（RSF）。无国界记者组织秘书长德洛瓦（Christophe Deloire）对此做出回应。

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中国官媒《环球时报》主编胡锡进在 10 月 2 号(周六)发表社论，强力抨击新闻自由组织无国界记者（RSF），对旨在推广独立新闻、打击虚假资讯的新闻信任计划（JTI）炮火尤其猛烈。他在这篇咆哮文中时常自相矛盾（见下文分析），控诉无国界记者“捏造一堆谎言”来伤害中国，并在文末发出令人不寒而栗的警告：无国界记者这只“野狗”最好提防中国的“棍子”。

无国界记者秘书长德洛瓦表示：“胡锡进先生在这篇疯癫又语带威胁的文章里，火力全开攻击无国界记者的工作，却未能提供任何有事实根据的论述来支持他的论点。由于我们谴责中国充满压制的法律框架和滥用刑法的作为，中国政府已习惯将敝组织贴上反中标签，就像他们一向称不符合中国宣传论述的事实资讯为『假新闻』一样”。

无国界记者秘书长德洛瓦表示，习近平主席2013 年上台后已利用审查制度和网路监控，恢复毛泽东时代的政宣控制。北京政权还千方百计控制境外资讯，威胁世界各地的新闻自由。

据无国界记者秘书长德洛瓦指出五项与事实不符的指控 ：

1 – 无国界记者想透过新闻信任计划(JTI) 来“控制网路”

环球时报：“无国界记者不能控制网路”。非政府组织没有资格“修改和重新设定传播网路虚假资讯的逻辑”。

无国界记者：“新闻信任计划旨在透过完全独立于无国界记者的媒体认证系统，鼓励各界尊重新闻道德，进而提高资讯的可靠性。 无国界记者完全未声称要『控制网路』，而是希望激励各平台支持透明的资讯来源，以降低虚假资讯在世界上造成的影响”。

2 - 新闻信任计划不包括中国和俄罗斯媒体

环球时报：新闻信任计划的支持者多为“西方”组织，中俄媒体“并未参与”。

无国界记者: “新闻信任计划向全球所有媒体开放，但这些媒体要能证明他们的新闻产制作业能满足新闻伦理和编采独立等基本标准。过程中有俄罗斯媒体参与了正常化阶段”。

3 - 无国界记者的目的在于“攻击中国”

环球时报：无国界记者是“当代世上最糟糕的骗子之一”，发起“捏造一堆中国相关谎言”的运动。

无国界记者: “尽管我们行事严谨，中国政权的宣传人员经常提出这类阴谋论。事实上无国界记者是独立组织，致力支持、捍卫新闻自由，在联合国及联合国教科文组织等多个国际组织中具备谘询地位。无国界记者对当前中国政权的行为多所批评，如2019 年发表的调查报告《中国追求的世界传媒新秩序》所述，中国政府千方百计控制境内外资讯、威胁世界各地的新闻自由”。

4 - 无国界记者把中国排在世界新闻自由指数榜尾是不公平的

环球时报：在无国界记者世界新闻自由指数中，中国“永远敬陪末座”。但在现实中，中国民众仍然有“揭露”和“解决”国家问题的自由。

无国界记者 : “在我们的 2021 世界新闻自由指数报告里，中国在180 个国家和地区中排名177。这份2002 年开始发表的报告根据媒体多元性、独立性、法律框架水准和记者安全等客观标准评分，反映记者享有的自由度。中国的习近平主席2013 年上台后恢复毛泽东时代的做法，中国共产党大规模控制专业媒体、暴力打压公民记者，对网路展开前所未有的审查。中国在我们的指数中排名不佳，原因充分。”

5 - 无国界记者是“野狗”，必须提防中国的“打狗棍”

环球时报：“无国界记者像野狗一样，不时挡住中国的去路，因此我们在前行的路上必须在行李带上棍子。”

无国界记者 : “北京政权只知道用恐吓和暴力的方式让批评者噤声。根据我们的最新统计，目前有高达 122 名记者和新闻自由捍卫者被关在中国，他们的处境往往让人担心可能丧命。我们想知道胡锡进先生说如果无国界记者继续谴责中国政权各种不当行为，便会拿出『打狗棍』教训无国界记者，这些威胁到底指的是什么。”