中国拉闸限电波及大宗商品 加剧供应链紧张

中国各地大规模拉闸限电已经波及大宗商品，造成从化肥到硅各种产品价格反弹，也加剧了因中共病毒疫情引发的供应链紧张问题。有专家指出，在能耗双控的“冠冕堂皇”理由下，中共把中国变得一团糟。

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彭博9月29日报导，由于中国主要工业制造大省强化用电限制，从铝到钢等金属生产过去几个月几乎陷于停滞。

根据高盛（Goldman Sachs）数据，电力短缺导致铝供应中断，年冶炼量低于300万吨，推动铝价在本月稍早飙升至近13年高点。目前影响虽然仅佔中国总产能的8%左右，但随着中国准备迎接冬季更高的需求，未来进一步限电将使铝业再度承受压力。

与此同时，镍价也在本月稍早升至2014年以来的最高，而中国电力紧缩的担忧也为不鏽钢消费前景蒙上阴影。根据Mysteel，在中国不鏽钢制造中心福建省，一些工厂已开始停产，预计全国月产量将下降超过50万吨。

这波电力供应限制，导致硅价飙升，也可能进一步影响太阳能关键原料多晶硅的价格。

在中国实施供电限制后，本月硅价飙升至历史新高，今年内价格翻了4倍，这给使用硅作为合金成分的铝商带来更多的成本压力。根据中国研究机构上海金属市场的数据，供应限制还可能影响多晶硅的价格。多晶硅是太阳能制造的重要原料。

中国大规模限电正加剧先前因中共病毒疫情引发的供应链问题。大和资本市场（Daiwa Capital Markets）指出，限电导致减产将加剧先前因中共病毒疫情引发的供应链问题。

大和资本市场报告表示，许多工厂自9月26日开始减产，包括上午停工、利用工厂现有的发电机供电、利用目前可能已经受限的库存，以及9月以后用週末和其他假日赶工等，但前述的各种选择都将增加生产成本。

报告认为，这次限电带来的影响将会是全面性的供应链问题，而且随著供应链紧张，很容易演变成一个广泛、流动的影响。报告中以手机为例表示，如果产品有100个零组件，制造时却只能获得99个零件，将无法完成这支手机，在接下来的一週，尽管厂商确实制造了商品，但随后其他零组件也成为短缺问题。

对于中国缺电危机持续扩大，台电常务董事、中央大学电机工程学系讲座教授林法指出，中国各省可各自管控电力输送，能耗双控表面说的好听，实际上东北不少省分都是减碳、减排前段班，资优生依旧难逃限电，能耗双控就是冠冕堂皇的理由，这显示“中国真的是一团混乱 ”。