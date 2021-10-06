共机闯台ADIZ爆增系为英美七国舰艇在台附近操演表态

本月前四天，中共战机闯入台湾防空识别区(ADIZ)出现「喷出行情」，连三天打破纪录，4日甚至出现56架次的超高数字。台湾军方官员指出，关键是以美英为首的七国舰艇，在台湾东南方公海上联合操演，4日并穿越巴士海峡进入南海，引发中共军机大举出海，一方面模拟实战，同时也向外政治表态，不欢迎各国军舰在台海附近活动。

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依据卫星空照情资，包括美军卡尔文森号与英国伊丽莎白号航舰，昨天已经开到吕宋岛西方水域。台湾军方官员指出，巴士海峡是往来南海与西太平洋的孔道，近年每逢美国航舰通过巴士海峡西口、距大陆最近位置时，共机从粤东一带出海的架次就会大增，航路往往穿入台湾防空识别区的西南角。

今年4月12日罗斯福号航舰、6月15日里根号航舰通过时，共军各有25架次和28架进入台湾防空识别区。9月5日，卡尔文森号航舰驶入南海，24日回到西太平洋，共机各有19架与24架飞进台湾防空识别区。

9月27日，由印度洋往东的里根号航舰，经由吕宋岛以南水域，由南海回到菲律宾以东，随即北上到台湾东南方水域，与姊妹舰卡尔文森号，以及英国皇家海军伊丽莎白女王号航舰，举行联合操演，同时参与者包括加拿大、日本、澳洲、荷兰、新西兰等国舰艇。操演暂告一段落后，美英航舰4日向西驶过巴士海峡，再度进入南海。

而共军航空兵力的出海，正好反映美军动态：卡尔文森号向东通过巴士海峡后，9月25日至30日，每天只有1到6架飞机进入台湾防空识别区。10月1日各国联合操演开始，共机派出38架次，2日加码到39架次，3日也有16架次；4日英美军舰西航，共机通过台湾防空识别区更高达56架次；但各国军舰远离后，10月5日，通过台湾防空识别区的中国军机又只剩1架次。

虽然中国军机是因应英美等各国军舰进出南海和台海而增加活动密度，但美方认为，这些军事行动是中国对台湾施压。白宫发言人莎奇表示，美国关切中国在台湾附近的挑衅军事行动，认为这破坏区域和平稳定，增加误判风险；国务院发言人普莱斯表示，美方「强烈敦促」北京停止以军事、外交与经济手段施压及胁迫台湾。

台湾国防部战规司司长李世强6日在立法院报告指出，中共各项军事准备均以攻台作战为核心，近年不断扩大军事活动及采取灰色地带行动，企图消耗台湾海空战力；他说，共机从2019年3月首次侵入台湾防空识别区西南空域，当年度约十几架次，2020年进入防空识别区达380多架次，今年到10月上旬已经超过600架次以上，进行针对性军事挑衅，已严重影响台湾空防安全。