孔子学院为何成为众矢之的？

法国参议院10月5日公布的有关外国势力对法国大学以及科研机构影响的调查报告特别聚焦中国在法国开设的孔子学院。世界多个国家都在国外开设推广本国语言文化的机构，德国有歌德学院，法国有法语联盟，为何中国的孔子学院近期不断遭受西方谴责？

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法国参议院报告指出，首先同法语联盟等机构有所不同的是，中国的孔子学院往往设立在法国中等城市的大学校园中，与当地大学有合作关系，例如法国第一家孔子学院，位于波瓦提耶市的孔子学院就与波瓦提耶大学合作紧密。这些中等城市大学往往缺乏汉语教授科目，一旦开设汉语课之后，大学便对孔子学院的提供的服务产生依赖。最终校方要么不得不接受孔子学院提出的条件，接受其介入学校的教学计划，要么终止与孔子学院的合作，这就是法国里昂三大，巴黎近郊的巴黎楠泰尔等大学决定关闭其校内的孔子学院的原因所在。

其次，孔子学院使用的教材来自中国国内，西藏，新疆，台湾等议题都被列为敏感问题，学院的教师与学生都逐渐形成自律的习惯，有学者在听证会上表示，孔子学院的教材甚至改写朝鲜战争的历史史事，这是令人难以接受的。而学术自由是民主国家的一大重要标志。

再次，参议院的报告指出，孔子学院开始从简单的语言教学转向商业服务，为法中企业合作牵线搭桥，法国的海外省地例如留尼汪岛的孔子学院有意设立丝绸之路学院，类似的提议也逐渐出现在法国本土。报告指出，孔子学院的工作目标是地方企业领导，这将对地方经济产生影响。

当然，报告强调对孔子学院拉响警报的目的并非是要叫停与孔子学院的合作，而是提醒法国高等教育部门在合作时必须保持警惕，在维护学术自由的同时避免对孔子学院产生依赖。

最后，报告指出，孔子学院也成为中共统战部在海外控制中国留学生，海外华侨的有效工具。中国在海外的留学生受到北京当局的严密控制，他们被要求检举揭发发表异议的学生，这在香港反送中运动期间尤为突出。

报告还介绍了中共统战部旗下的千人计划在法国的招聘情况，报告引述澳大利亚智库，澳大利亚战略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute, ASPI）提供的资料，中共在法国设立了46个招聘单位，可能有大约一千多位法国专家受到中方的聘用。

报告就此评论说，世界上许多国家，美国与法国都在各国招聘优秀的科研技术人才，招聘计划本身无可厚非，但问题在于招聘的方式，中方的招聘往往与政治以及窃取信息有关，被招聘者往往因金钱或事业或其他因素对中方产生依赖，成为中国政府的工具，也就是舆论所说的“有用的傻瓜”。