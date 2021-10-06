干犯港国安人士将停任社工 工会指惩罚不成比例 忧国安法影响其他范畴

港府正逐步修例，把被指打压不同政见人士的《港区国安法》列为禁止从事不同专业或职业的标准，首个工种是社会工作者。根据港府提交立法会的草案，被裁定干犯危害国家安全罪的人士，不能担任或不能继续担任注册社工。香港社会工作者总工会副会长张志伟指出，危害国安的界线模糊，业界早已出现自我审查现象，修订会令寒蝉效应加剧，而把触犯国安等同强奸、谋杀等罪行而令社工被「钉牌」，是不成比例，可能影响专业自主。

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除社工外，不同的建制派传媒在上月已引述劳工福利局消息称，该局亦有意修订《职工会条例》，把国安法加入第17条列明罪行，令违者像欺诈、不诚实、胁迫或身为三合会会员罪行被定罪者一样，除非获得特首会同行政会议同意，否则五年内不得出任工会职员。两项修例工作最快于今年展开。

根据港府昨(5日)向立法会提交的文件，港府会在现行条例中的严重罪行附表加入多项新的罪行，包括《港区国安法》的分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动及勾结境外势力危害国家安全罪，以及《刑事罪行条例》的「叛逆」和「煽动」罪。一旦独犯列表中的罪行，除非获得所有社工注册局成员同意，否则相关人士将不能担任或不能继续担任注册社工，俗称「钉牌」。

当局解释，社工专业透过在社会团体服务，帮助有需要人士，肩负社会责任，如果容许被裁定触犯危害国安罪行的人继续履行职务，受助人的利益便不获保障，令社工专业诚信受到质疑，社工专业形象受损，故需修例彰显相关罪行的严重性。

香港社会工作者总工会副会长张志伟在传出有关消息时已指出，相信港府正全方位将国安法这条具「凌驾性」的条例纳入不同范畴，业界难以置喙。但他补充，附表2所列罪行多属性罪行或影响他人福祉的罪行，立法原意是保护服务对象的利益，国安法与附表2的罪行不太相关，与立法原意不同，若因此而令社工被「钉牌」，是不成比例，可能影响社工的心理和专业自主。

他又说，社工注册局中有七名成员由政府委任，其中一人更是社会福利署署长的代表，不可能投赞成票，故此违反附表者要获得注册局所有成员同意，让该人继续任社工，是不可能的。

在2019年的反修例运动期间，多个工会曾发起罢工，亦有不少社工到前线协助调停警民冲突，遭亲建制媒体指责，中央政府联络办公室主任骆惠宁去年4月时指出，香港要尽快在法律制度及执行机制层面下功夫，「该制定的制定，该修改的修改，该激活的激活」，以免香港成为国安的风险口。近期，亲中传媒不时点名本地最大的独立工会组织香港职工会联盟「反中乱港」，又指控社总「包庇黑暴」。