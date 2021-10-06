报告：湖北公布首宗新冠病例前 PCR检测采购剧增

澳洲网络安全公司Internet 2.0公布了的一份报告指，中国湖北省首次报告新冠确诊病例之前的数月，该地的PCR检测购买量激增，意味着2019年初秋，病毒可能已大面积传播。

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综合媒体报道，该报告的分析小组来自美国、英国、澳洲和其它国家情报机构的前官员组成，他们汇总了中国公共采购招标信息的收集并进行分析。

PCR测试用于检测特定病毒。报告指，2019年湖北省的PCR检测花费了约6,740万元人民币（约合1,050万美元），几乎是2018年总数的两倍，PCR检测购买量从2019年5月开始上升。

《日经亚洲评论》称，这报告让人对中国的病毒起源说法产生进一步怀疑。中国外交部已对报告的结论提出异议。

报告还指出，2019年，武汉一些机构对PCR设备进行大量采购，包括中国人民解放军空降兵医院（2019年5月）、武汉病毒研究所（2019年11月）、武汉科技大学（2019年10月）和湖北省各区疾病预防控制中心（2019年5月至12月）。

分析指，大学的采购增加了一倍、中国疾病预防控制中心（CDC）的订单猛增了五倍、动物检测局的订单激增了十倍。月度采购数据显示，2019年5月份的订单激增，尤其是来自中国疾病预防控制中心和中共军队的订单。报告称：“我们相信，（2019年）5月份支出的增加表明这可能是感染的最早开始日期。”

另外，2019年7月到10月的采购量也大增，尤其是来自武汉科技大学的采购。该机构在2019年用于购买PCR检测的费用为892万元人民币，约为2018年的8倍。

北京当局告诉世卫组织，首例病例发生于2019年12月8日。但美国一些人士指控，病毒在此前就已经传播，并称病毒从武汉实验室泄露。报告说：“这些发现对围绕大流行何时开始的现有假设提出挑战，并支持进一步调查的必要性。这项研究的结论是，PCR设备支出的显著增加与新冠的传播关。”

报告指出：“我们以高度的信心评估，COVID-19大流行开始的时间比中国向世卫组织通报的时间要早得多。”

中国外交部对这份报告调查结果提出异议。一名发言人回应彭博社时表示，这些发现与其它关于冠状病毒起源的可疑说法同类。

《日经》援引东京多摩大学大学院客座教授井形彬 (Akira Igata) 的话说，“这份报告可能会为各国再次向中国施压、要求获取信息提供机遇。”

澳洲战略政策研究所防务主任肖布里奇 (Michael Shoebridge) 表示，Internet 2.0的报告提供了额外的数据点，以帮助揭开大流行起源的真相。

8月，美国联邦众议院外交委员会共和党人发布了COVID-19病毒起源调查报告。报告讲述了武汉和周围地区在疫情爆发前的活动，证明了病毒2019年9月已经流传。报告还指，2019年9月，武汉实验室关闭其基因测序数据库，显示他们正试图“掩盖”一些重要讯息。