欧盟列香港入税务观察名单 港府修例免双重避税应对 料利得税将大变

欧洲联盟指，香港不向部分源自外地的「被动收入」征税，或会构成「双重不征税」，自昨(5日)天起将香港列入税务合作事宜观察名单，直至明年底。

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港府承诺，会在限期前修订《税务条例》，并在2023年落实，以求将香港从名单中剔除。毕马威会计师事务所预计，公司利得税将会有重大改变，对在港营运的企业产生根本性的影响。

作用尤如「观察名单」的欧盟税务不合作司法管辖区附件二，是欧盟认为有关地区的税制出现协助避税或其他有损利益的税务事宜的「灰色名单」，若名单上的地区不能在限期前修正问题，欧盟会考虑将该地区列入「黑名单」，并施加惩罚性措施，包括预扣所得税、对受控外国公司实行特别税制、征收股息税及其他行政措施。

港府昨晚回应指，在支持打击跨境避税的原则下，已向欧盟承诺，明年年底前修订相关条例，并于2023年落实。发言人指出，建议的修订只针对企业利用被动收入进行跨境避税，尤其是在香港没有实质经济活动的企业。至于对个人纳税人，不会有任何影响。另外，香港企业不会因为香港被列入观察名单而被欧盟成员国施以税务抵制措施。