沙利文今见杨洁篪：谈什么怎么谈引关注

美国代表团在中美会谈开幕式上与中国同行面对面对话。图为美国国务卿布林肯（中)与美国国家安全顾问沙利文（右)

美国总统拜登的国家安全顾问沙利文周三将与中国最高外交官杨洁篪在瑞士举行会谈，兑现两国领导人对双方官员加强沟通的承诺。稍早消息报告沙利文与杨洁篪在瑞士可能有两天的时间会见。中美两国关系微妙之际，外界对沙利文与杨洁篪的会面表示关注。

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据路透社说，此次苏黎世会晤，正值这两个全球最大经济体在包括台湾在内的一系列问题上关系紧张之时。这将是沙利文与中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪继今年3月在阿拉斯加激烈交锋后的首次面对面会晤，美国国务卿布林肯也参与了阿拉斯加会谈。

白宫在一份声明中称，“他们将继续跟进拜登总统9月9日与习主席的通话，继续寻求负责任地管理美国和中华人民共和国之间的竞争。”

目前在巴黎访问的布林肯6月时曾与杨洁篪通电话，他强调在调查新冠起源问题上需要增加合作并提高透明度，并提及了中国对待维吾尔族穆斯林，以及香港和台湾等有争议的问题。

路透社说，香港《南华早报》援引一位熟悉苏黎世会晤安排的官员的话说，此次会面目的是“重建沟通渠道，兑现习近平和拜登达成的共识”。

贸易紧张关系也是美中间的首要议题，美国贸易代表戴琪周二在巴黎参加经济合作与发展组织(OECD)会议时表示，她希望很快与中国对口官员进行讨论。戴琪周一在发布长达数月的“自上而下”的对中国贸易政策的评估结果时说，将就中国未能履行美中贸易协议中的承诺进行“开诚布公的”会谈，并要求北京方面终止有害的产业政策。

《环球时报》称，北京愿意与华盛顿建立互利的贸易关系，但不会在原则上做出让步，也不怕旷日持久的竞争。该报称：“中美贸易战已经持续了三年半多。与美国经济规模相比，中国经济非但没有被削弱，反而向前迈进了一步。”

自拜登今年1月上任以来，两国官员之间的会谈几乎没有取得实质性进展。美国官员称拜登和习近平的通话是一个测试，看看两国元首的直接接触是否能结束两国关系的僵局。通话后，拜登否认了媒体有关习近平拒绝了他提出举行第一次面对面会晤的报导。

自那以后，美国采取了一系列措施，与盟友合作，加强对中国的打击。白宫表示，沙利文还将访问布鲁塞尔，与北约和欧盟官员会晤，并将访问巴黎，向欧洲盟友和合作伙伴介绍其与杨洁篪会晤的情况。

该报道称，分析人士说，美中两国高级官员加强沟通可能会使两国关系在某些方面取得进展，例如允许更多的记者返回对方国家，并重新开放已关闭的休斯敦和成都领事馆。本月底在意大利举行的二十国集团(G20)峰会被传可能是拜登与习近平面对面会晤的一个机会。不过，彭博新闻稍早报导称，据四名知情人士透露，中国外交官已通知G20官员，习近平目前不打算亲自出席这次峰会。

路透社引述中国外交部发言人华春莹周三宣布，根据中美元首9月10日通电话达成的共识，经中美双方商定，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪将同美国总统国家安全事务助理沙利文在瑞士苏黎世举行会晤；双方将就中美关系及有关问题交换意见。

路透社称，杨洁篪与沙利文本周会面，是拜登入主白宫后双方官员进行的又一轮面对面会晤。而先前会面并没有多少实质进展。

据美国之音今天报道说，美国副国务卿谢尔曼(Wendy Sherman)7月底与中国外交部副部长谢锋在天津会面，但美方官员当时说，会议没有达成具体成果，也没有讨论到拜登与习近平会面的可能性。今年3月，美中高层官员国务卿布林肯和国家安全顾问沙利文与杨洁篪和外长王毅在阿拉斯加举行二对二面谈。中国官员大肆指责美国及其民主，美国官员则批评中国官员哗众取宠。