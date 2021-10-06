美国政府因安全原因暂停向中国出口核材料

美国核能监管机构上个月决定暂停向中国最大的国有核电企业中国广核集团有限公司（中广核）运输核反应堆使用的放射性材料和氢同位素的授权，反映出美国对中国不断增加核武器的担忧。

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美国核能管理委员会（U.S. Nuclear Regulatory Commission）的这项命令发布在10月1日的《联邦纪事》网站上。报道表示，签署日期为9月27日的命令称，行政部门依据相关条例确认暂停向中广核、以及与中广核相关实体的一般许可权。核能管理委员会在命令说，白宫确认暂停决定“对于进一步促进美国的国家安全利益和加强1954年修订的《原子能法》所规定的美国共同防御和安全是必要的”。

暂停出口中国的原材料包括放射性材料和用于核电站重水裂变反应堆的氢元素的非放射性同位素-氘。

路透社说，暂停出口令进一步加强了上届美国政府确定的收紧向中国出口民用核技术的控制，以防止这些技术被用作军事用途或者其它“未经授权的目的”。

2019年8月，美国商务部把中广核及其相关实体列入黑名单，原因是这些公司试图获取美国的先进技术和可以用于军事用途的材料。

美国军方高级将领理查德海军上将今年早些时候向美国国会议员表示，中国正在开发的新一代核电站可能会生产出大量可用于制造核武器的钚。

美国国防部在去年向美国国会提交的一份报告中估计，中国将在10年内将其核弹头从目前水平增加至少两倍。报告认为，中国目前的核弹头大约有两百多枚。

2016年，美国政府起诉中广核和一个台湾籍美国公民及其公司“密谋在中国非法从事和参与特殊核材料的开发和生产”。