选战开打：施政报告谈跨届大计又强调「我」 林郑月娥否认为争取连任铺路

行政长官林郑月娥在任内最后一份施政报告提出新一届港府架构重组建议，又大谈跨越任期的基建项目，行文又不断重新自己的领导角色，「我」的出现次数更与「我们」或「政府」相若，各有一百多次，以致不断被传媒质疑是为争取连任铺路，但她一概否认，强调只是反映社会共识和需要，至于下届政府是否落实，就要视乎下届政府的魄力。

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香港下届特首选举将于明年3月27日举行，北京的属意人选一般会在选前一年的秋季便会浮出水面，最迟亦会在年底明朗化，在距离这北京发出祝福的日子不远之际，林郑月娥在施政报告中的铺排自然惹来猜疑。

现在距离林郑月娥卸任现届特首只有不足九个月，但她在今日宣读的施政报告中大谈重组政府决策局的建议，促请新一届立法会于明年1月开始会议后讨论，让她与司局长与持分者交流意见和制订「详细方案」，「供下届政府考虑执行」，内容包括增设文化体育及旅游局、分拆运输及房屋局、扩大创新及科技局为创新科技及工业局，以及重组民政事务局为青年及地区事务局。

林郑月娥回应传媒质疑时指出，有关建议是社会认为要做的，是不可回避的，与她是否想连任「完全无关系」。

若说重组政府架构也可被特首指为与争取连任无关，则订定跨届发展大计则更易被否认，林郑月娥反问记者，有那些大型发展计划不是横跨十年或以上的！

但回头细看，施政报告中确实有太多描述让人觉得特首的工作不止为期九个月，例如在谈到房屋问题时，林太表示，「我已要求发展局与运房局就后五年期（即2027-28至2031-32年度）每幅公营房屋土地提交季度报告，如土地交付时间或建屋进度未如理想，我会亲自作出指示。」至于「新气象 新未来」的标题，就更易令人联想起「新政府」。

「我」字出现第五多 「国家」、「大湾区」远多于「一国两制」

看到这里，有没有觉得上一段中的「我」字出现得有点频繁？其实这不是错觉，本台记者用关键词在近3.3万字的施政报告中搜寻，发现「我」字出现了109次，比第三多的「政府」(144次)和「我们」(125次)出现次数不遑多让，一定程度上反映特首本人的领导角色。幸好，「香港」的出现次数仍高踞榜首，达270次，而「发展」则出现200次，不然，就要令人怀疑是否在看有关香港未来发展的施政报告了！

话得说回来，这份香港施政报告也充分体现「一国」，事缘代表中国的「国家」一词，出现了61次，只比香港「重中之重」的「土地」出现次数少了一次，但却比另一重要的「房屋」问题多了14次！而这还未计算出现了42的「中央政府」！至于出现了33次的「大湾区」，比中国治港方针的「一国两制」一辞还要多五次，就更能说明施政报告的侧重点了。诚如林郑月娥在谈及报告重点的「北部都会区」时仍不忘表示，「(那)是香港境内促进港深融合发展和连系大湾区最重要的地区」。

中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强分析，北京的中央政府多次表达关注香港是否融入国家发展大局、大湾区发展，林郑月娥已在报告中多次回应，由此观之，若特首希望连任，或会令人感觉这是一份政纲，显示其有决心、斗志及魄力响应中央关注的事宜。

至于曾经风风火火的「一带一路」，在报告中的出现次数由2016年首次提及便有42次，大幅减少至今年的两次，若非港府在「一带一路」的角色已经偃旗息鼓，便可能是在「鸭子划水」，默默努力以赴。而肯定的是，这份施政报告不会像2016年报告般，被网民谑称为《一带一路报告》。

「一带一路」的经济合作概念由中国国家主席习近平于在2013年提出，梁振英政府当年在报告中建议港府成立「一带一路」委员会和办公室，又鼓励「一带一路」沿线国家学生来港升学，中文大学全球经济及金融研究所常务所长庄太量认为，如此紧贴中国国策，应是给内地领导人看的，但也不是坏事。不过，网民则指为是向习近平献媚的《一带一路报告》。