中美再有新协议 拜登习近平原则上同意线上开峰会

美国国家安全顾问沙利文本星期三在瑞士会见了中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪。闭门形式的会见细节包括对谈氛围没有多少透露。根据美国方面说，两国原则上达成一致，拜登和习近平将在年底前举行线上峰会。美国官员还说，这次沙利文与杨洁篪会晤不应被视为两国关系解冻。

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据路透社消息，美国政府一名高级官员周三对记者表示，美中两国原则上达成一致，美国总统拜登和中国国家主席习近平将在年底前举行线上会晤。此前，美国国家安全顾问沙利文在瑞士会见中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，此次会谈旨在改善沟通。

这次在瑞士苏黎世一家机场酒店举行的闭门会议是沙利文与杨洁篪自3月在阿拉斯加激烈交锋以来的首次面对面会晤。

美国官员曾表示，这次会晤是拜登和习近平9月9日通话后的后续行动。两位元首通话前，世界上最大的两个经济体似乎陷入了僵局。

北京和华盛顿都表示，这次持续了六个小时的会晤是建设性和坦诚的，美国表示，会谈气氛与阿拉斯加那次非常不同。

上述美国高级官员对记者表示，“在今天的会晤中，我们确实在原则上达成一致，在今年年底前举行一次线上双边(元首)会晤。”

该报道称，当被问及更多细节时，白宫发言人普萨基对记者表示，“我们仍在研究会晤的形式、时间、当然还有最后的细节，还有待敲定。”

上述高级官员称，“总的来说，今天的对话是迄今我们在元首级别以下进行的接触中最有意义、最具实质性的一次。”他补充称，华盛顿希望此次会晤能成为“未来接触的典范”。不过他表示，这次会晤不应被视为两国关系解冻。

他称，“我们试图让美中之间达到一种稳定状态，在这种状态下，我们能够进行激烈的竞争，但要负责任地管理这种竞争。”

路透社说，中国外交部在一份声明中称，杨洁篪对沙利文表示，中美合作，两国和世界都会受益。中美对抗，两国和世界都会遭受严重损害。中国外交部声明还称，“双方同意采取行动，落实9月10日两国元首通话精神，加强战略沟通，妥善管控分歧，避免冲突对抗，寻求互利共赢，共同努力推动中美关系重回健康稳定发展的正确轨道。”

路透社还说，稍早，白宫发表声明称，沙利文提出了美国对北京行动的担忧，包括人权、新疆、香港、南海和台湾问题。目前两国关系处于数十年来最差的水平。白宫声明称，“沙利文明确表示，我们将继续投资于自己的国力，并与盟友和合作伙伴密切协作，我们也将继续与中国高层接触，以确保负责任的竞争。”