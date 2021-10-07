台湾国防部长说，台湾军队正面临着几十年来来自中国最严峻的挑战。这反映了中国在该地区的大规模军机飞行引发了美国的担忧之后，紧张局势急剧升温。台湾国防部长邱国正还警告说，2025年中国人民解放军将具备以最低成本全面攻台的能力。

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台湾国防部长称2025年中国将具备全面攻台能力.据华尔街日报今天报道说，邱国正是周三在台湾立法院的一次演讲中说，现在的两岸局势是他从军40年以来最严峻的。他回答了立法委员关于拟议的87亿美元特别国防开支方案的问题。

此前，中国军方在四天内出动近150架战斗机、轰炸机和其他飞机靠近这个自治岛屿。随着事态的升级，台湾总统蔡英文周三指责中国破坏区域和平。

蔡英文在为她所在的民进党高层领导人录制的讲话中说：“我要正告北京当局，务必要有所克制，避免擦枪走火。”她的讲话呼应了邱国正的警告，后者称即使是一个小小的误判也有可能引发危机。

该报道说，中国国务院台湾事务办公室暂未回复置评请求。中国目前正处于为期一周的国庆节假期。

此轮中国军机多架次飞入台湾防空识别区的行动始于上周五；大约在同一时间，一支由17艘舰艇组成的舰队聚集在离台湾不远的冲绳(Okinawa)西南部进行联合演习，包括两个美国航母打击群。此轮行动中首批中国军机飞入台湾防空识别区的时间适逢中国的国庆节。

白宫已就中国的上述行动做出回应，称其对台湾的承诺“坚如磐石”，并呼吁北京方面停止此类军机行动。

本次军事活动重新引发了对中国领导人习近平对台湾意图的关注。中国共产党认为台湾是中国领土的一部分。中国政府不承诺放弃使用武力解决台湾问题。

虽然习近平已把解决台湾问题作为他中华民族复兴计划的一个关键组成部分，但对于1979年以来没有打过仗的中国人民解放军可能于何时、甚至是否会有足够信心攻打台湾的问题，军事分析人士存在分歧。邱国正周三发言时就此发表了看法。

邱国正说，中共目前已有犯台能力，但要考虑成本，以及会有什么结局。他表示，2025年之后，成本和损失将降至最低水平。邱国正未作进一步阐述，不过军事分析人士指出，中国军机多次飞入台湾防空识别区已获得有价值的经验。在过去一年时间里，有超过800架次中国军机飞入台湾防空识别区。

防空识别区延伸到陆地领土的领空之外，并受到监控，目的是让军方有时间对任何进入的外来飞行器作出回应。中国大陆军机没有进入距台湾海岸12海里以内、台湾声称为其领空的空域范围。

最近这次出动是在深夜进行的，一名前台湾军事指挥官说，这表明解放军空军正向参与实战的能力靠拢。

蔡英文在《外交事务》(Foreign Affairs)杂志周二发表的一篇文章中警告说，如果台湾沦陷，对民主和区域和平将是一大灾难，她提到了台湾的战略位置和强健的民主制度。

华尔街日报说，尽管时有摩擦，台海现状已经维持了70余年。而近来，外界对于中国可能采取行动强行统一台湾的担忧加剧，这也成为美中关系的一大变数。《华尔街日报》驻华盛顿执行编辑Gerald F. Seib解释说，外界之所以认为中国武统台湾的可能性增大，原因有三：中国现任领导人习近平有民族主义偏好，中国近期在台湾附近的军事活动增加，此外，中国似乎预判美国和西方国家将走向衰落。封面图片合成：Laura Kammermann

在被问及解放军军机飞越台湾防空识别区一事时，美国总统拜登(Joe Biden)向在白宫采访的记者表示，他此前与习近平谈到了台湾问题，两人同意遵守“台湾协议”。拜登所说的台湾协议具体指什么并不清楚，美国对台政策长期以来一直故意含糊其辞。美国承认北京方面关于台湾是中国领土一部分的立场。同时，华盛顿与台北保持非官方关系，承诺帮助台湾自卫，并坚持认为任何有关台湾地位问题的解决方案都应该通过和平手段来实现。

拜登在谈到习近平时表示：“我们明确了一点，那就是，我认为他除了遵守这份协议之外，不应做其他任何事。”拜登与习近平9月初进行了一次90分钟的通话，以缓和美中之间的敌意。

华尔街日报说，台湾外交部周三表示，已就拜登的言论向白宫进行核实，且获得了美国没有改变对台政策以及美国将继续协助台湾保持自卫能力的承诺。