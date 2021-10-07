欧洲商会：欧企或撤出香港去他国重组业务

香港欧洲商务协会10月6日表示，多家欧洲公司正在考虑撤出香港、去其他国家重组业务。其原因是香港在防疫政策上使用的是中共的“清零”战略，而这令许多公司举步维艰。

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代表法国、德国和西班牙等国企业的香港欧洲商会说，几乎所有的其他国家都已经放弃使用“清零”战略，但是香港仍在沿用这一严格的防疫措施，所以，许多欧洲公司都在讨论从香港撤离员工的问题。

商会主席弗雷德里克‧戈洛布（Frederik Gollob）6日对媒体说，在欧洲和香港的大多数（企业）董事会上，撤离香港是一个讨论的主题。他说，“你无法真正避免它，看看这些限制吧。”

戈洛布还表示，即使不是完全撤出香港，许多欧洲企业正考虑至少将部分业务重组到其他亚洲国家。

今年8月，香港欧洲商会曾罕见地向香港特首林郑月娥发出公开信，警告她，香港严厉的防疫隔离措施已造成香港居民无限期地受困于境内，恐威胁到香港的国际商业中心地位。戈洛布在该信中说：“港府最近对入境旅客採取更严格的防疫措施，不仅不合比例，而且是一个重大的退步。”

遗憾的是，林郑月娥日前公开回应说，香港与中国大陆的关系比那些帮助巩固香港作为亚洲金融中心地位的国际企业更重要，也比香港同全球旅游业的联繫更重要。

在6日的年度施政报告中，林郑月娥虽然轻描淡写地提到了国际商界对跨境旅行的担忧，但她几乎没提出任何针对这种情况的解决方案。

目前，从海外返港的居民，即使已完全接种新冠疫苗，也必须在酒店进行21天的隔离。

今年早些时候，香港美国商会发布一项调查显示，有超过40%的美国企业都在考虑撤离香港。