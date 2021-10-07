欧洲议会通过决议促与美国合作关切台海紧张等中国议题

路透社报道：欧洲议会于10月6日经全会表决，以550票赞成、83票反对、55票弃权，高票通过“展望欧盟—美国关系”（The future of EU-US relations）决议。该决议强调欧盟必须与美国就保护中国少数民族人权、降低南海、东海、香港及台湾海峡紧张情势等议题寻求共识及合作的可能。

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台湾外交部7日表示：台湾对欧洲议会再度以具体行动，高度关切台海的和平稳定，表示由衷欢迎及感谢，并指出中国军机近日频繁入侵台湾“防空识别区”（ADIZ），不仅对台湾的国家安全构成严重挑衅，也对印太地区的和平稳定带来威胁，因此美国、日本丶澳大利亚、德国及英国等民主国家表达高度关切。

台湾外交部严正呼吁，中国应立即停止各项军事威胁、制造紧张、破坏区域和平稳定的行径。面对中国政府的威胁挑衅，台湾作为印太地区负责任的成员及爱好和平的国家，台湾政府与2,350万台湾人民有坚定捍卫国家主权与台海和平的决心及能力。台湾也将持续与欧盟及美国等理念相近国家深化合作，共同致力维护印太地区的和平、稳定及繁荣。

欧盟该决议同时指出，欧盟正推行的“印太战略”，应强化与日本、韩国、澳大利亚、新西兰以及台湾等美欧共同民主伙伴所扮演的角色；另呼吁强化欧盟与美国在印太地区的伙伴关系及协调工作。