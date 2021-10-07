美国外贸逆差创新高，对华贸易逆差达最高值

美国商务部10月5日的数据显示：随着医药产品、玩具、服饰的进口大幅增加，美国外贸逆差8月扩大至历史新高，对华贸易逆差创下最高值。

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8月，包括商品和服务在内的贸易逆差额扩大至733亿美元，超过了此前6月份创下的732亿元的历史纪录。7月这一数据为703亿元。

从美国出口至中国的贸易额减少，而进口贸易额则持续攀升。8月对华贸易逆差从7月的286亿扩大至317亿，为2019年9月以来的最高值。

8月美国进口贸易额2870亿元，其中，对消费品的进口以及工业供应设备进口都有所增加。出口额在8月也有所扩大，至2137亿元。

供应链问题影响进出口，表现之一是全球芯片短缺持续影响着汽车及零部件生产。美国汽车及零部件的出口额在八月下滑了8%，进口额缩小了5.2%. 通用汽车上周表示，三季度美国本土汽车销量下滑了33%。

进出口港口面临劳动力短缺的问题。多个交通行业协会预计，商品运输延误现象可能将持续到今年圣诞节以及2022年。

经济学家认为，在接下来几个月，伴随着美国消费者需求增长的放缓，进口额的增加可能会放缓。而美国的出口将伴随着其他国家的经济复苏而增加，届时贸易逆差规模有可能缩小。

资深经济学家亨特（Andrew Hunter）表示，多数国家从疫情之中复苏的步伐目前仍不及美国，伴随着美国消费增长的放缓，在未来出口增加的步伐将逐步跟上进口。