中美高层会晤

美国安顾问称与杨洁篪会晤富成效 盼美中多会谈

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Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, Jake Sullivan, rencontre 06 octobre en Suisse le chef de la diplomatie chinoise, Yang Jiechi, pour des discussions s'inscrivant dans le cadre de la promesse des Etats-Unis et de la Chine de favoriser leur dialogue sur fond de rivalité stratégique croissante Photo prise le 21 janvier 2021
Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, Jake Sullivan, rencontre 06 octobre en Suisse le chef de la diplomatie chinoise, Yang Jiechi, pour des discussions s'inscrivant dans le cadre de la promesse des Etats-Unis et de la Chine de favoriser leur dialogue sur fond de rivalité stratégique croissante Photo prise le 21 janvier 2021 © REUTERS/Tingshu Wang
作者： 法广
4 分钟

美国国安顾问沙利文6日在瑞士与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪会谈，沙利文7日表示，这次会晤避免重现3月的恶言相向，未来需要多进行这类会谈以防双边冲突。不过沙利文（Jake Sullivan）也说，他与杨洁篪针对台海议题有“强硬且直接的交谈”。

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沙利文表示：“我们认为台湾是一个活跃的经济体和民主政体、一个我们非常注意建立多方面深厚且持久关系的地方。”

 

路透社报导，沙利文6日在瑞士苏黎世一家机场饭店与杨洁篪闭门会晤，这是两人3月在阿拉斯加会谈后首次面会。沙利文说会谈持续约6个钟头。

沙利文身为美国总统拜登（Joe Biden）最高安全顾问，7日他与北大西洋公约组织和欧洲联盟官员开会之后，在布鲁塞尔告诉记者，与杨洁篪的会谈富有成效，且是双方闭门解释彼此不同观点与意图的实际机会。

沙利文说，会谈是“我们尽己所能创造条件，好负责任地处理美中激烈竞争、不形成冲突或对峙”的一种方法。

美国方面表示中国威胁以规则为基础的全球秩序，北京则称美国干预中国内部事务。

但美国检方与华为财务长孟晚舟达成协议，让孟晚舟得以返回中国，气氛可能因此改善。孟晚舟2018年12月因美国发出的逮捕状，于加拿大转机时被捕。

拜登与中国国家主席习近平原则上已同意年底前举行视讯会议。

沙利文说：“我对此事的基本底限是：激烈竞争下需要极力做外交，所以我们需要多一点、而非少一点会谈。”

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