美国安顾问称与杨洁篪会晤富成效 盼美中多会谈

美国国安顾问沙利文6日在瑞士与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪会谈，沙利文7日表示，这次会晤避免重现3月的恶言相向，未来需要多进行这类会谈以防双边冲突。不过沙利文（Jake Sullivan）也说，他与杨洁篪针对台海议题有“强硬且直接的交谈”。

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沙利文表示：“我们认为台湾是一个活跃的经济体和民主政体、一个我们非常注意建立多方面深厚且持久关系的地方。”

路透社报导，沙利文6日在瑞士苏黎世一家机场饭店与杨洁篪闭门会晤，这是两人3月在阿拉斯加会谈后首次面会。沙利文说会谈持续约6个钟头。

沙利文身为美国总统拜登（Joe Biden）最高安全顾问，7日他与北大西洋公约组织和欧洲联盟官员开会之后，在布鲁塞尔告诉记者，与杨洁篪的会谈富有成效，且是双方闭门解释彼此不同观点与意图的实际机会。

沙利文说，会谈是“我们尽己所能创造条件，好负责任地处理美中激烈竞争、不形成冲突或对峙”的一种方法。

美国方面表示中国威胁以规则为基础的全球秩序，北京则称美国干预中国内部事务。

但美国检方与华为财务长孟晚舟达成协议，让孟晚舟得以返回中国，气氛可能因此改善。孟晚舟2018年12月因美国发出的逮捕状，于加拿大转机时被捕。

拜登与中国国家主席习近平原则上已同意年底前举行视讯会议。

沙利文说：“我对此事的基本底限是：激烈竞争下需要极力做外交，所以我们需要多一点、而非少一点会谈。”