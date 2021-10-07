限电后广东商人：“开2停5”生产线大乱

中国近日因缺乏燃煤发电，造成火力发电机组停机，因此爆发缺电风波。

广告 继续浏览后续

今年8月底中国大陆20省市开始出现限电措施，东北三省各城市更在9月下旬出现多次拉闸限电，有些地区1天之内无预警多次停电，而制造业与外贸发达的广东省也面临同样的问题。9月22日起，广东全面工业限电，一般制造业停电4天，高耗能企业要停电1周。广东揭阳工业区，每周限电“开1停6”生产线大乱。佛山、汕头每周“开2停5”。

据《大纪元时报》报导，从今年6月起，中国已经1周停电2天，而广东商人易刘飞于今年6月从大陆逃出，他说，很多同行都去越南，广东省东莞市本来是世界工厂，但现在经济已经很差。据易刘飞所知，许多外资公司选择离开中国，但离开也得被中共剥一层皮，中共会用税金或其它各种手段刁难，所以内资公司更难离开。而他在2020年中国新年期间、武汉肺炎初期，在湖北、湖南交界处拍了很多中共“封锁”的视频，上传推特、微信朋友圈后遭公安约谈、威胁，因而决定逃出。

易刘飞说，中国人太累了，没有时间去思考，只能拼命地去赚钱，维持生活。但中共体制下，民生经济每况愈下，疫情期间，运输费用贵了不止十倍。他说，生产业不可能涨价，且接单利润并不高，都只是在维持基本生存，唯一赚钱的只有共产党。而现在要想换美金也很困难，一个人最多只能兑换5万元，因中国现在很缺美元，所以仍鼓励商家出口赚外汇。

中国电力持续短缺，加上近期严格执行“能耗双控”政策，冲击当地企业与台商。韩媒《Business Korea》报导指出，中国缺电影响到半导体原物料的供应。也已经影响到位于中国国际企业工厂的运作，三星在西安拥有两间 NAND flash厂，占公司 NAND flash总产量40%。SK海力士无锡的 DRAM厂占公司 DRAM总出货量10%。