中国操纵全球影响力祭出哪些行动？

中国在全球操纵影响力的运作祭出哪些行动？一份长达 650 页、标题为《中国影响力行动--马基雅维利时刻( Chinese influence operations – a Machiavelli moment )》的报告，巨细靡遗审视过滤了中国政府用来操纵西方舆论的或多或少属性秘密的机构、作业行动和项目计划。

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这份650 页沉淀厚重的报告详细审视描述了中国在国外施加影响力的方式，从“比较良性手段”（如公开外交）到“比较诡诈拐弯抹角”（秘密活动）的手段。 报告还清晰介绍了中国通过智库、“孔子学院”和媒体在国外积极操纵舆论的那些企图。这是法国20分钟日报(20 Minutes)的报道。

这份论文报告由也是政治学家的情报专家兼中国问题专家保罗·切龙（Paul Cheron）和国安专家让-巴蒂斯特·让杰尼·维尔默（Jean-Baptiste Jeangène Vilmer）两人共同撰写的。 他们两位解释了不择一切手段操控政权的“马基雅维利(machiavélique)”中国如何建立一个庞大的网络以在世界范围内施加影响。 这很有可能是有史以来用法语发表的对中国宣传机器从未有过的最全面的分析。

北京的新面目

这两位分析家说，长期以来，中国比较是想讨得外界的欢心而非引起外界的恐惧。它希望在世界上能够呈现出来的是自己的一个正面形象，从而引起人们的钦佩。

但最近以来，北京对外却展现出一个全新的面貌。 报告进一步指出：“近几年来，其操作影响力的活动却相当的强硬起来，其方法越来越类似于莫斯科所采用的方法。”

这两名作者将北京比作“马基雅维利王子”。 据他们指出，中国认为“现今来说，比较安全的做法是让人对他感到惧怕，甚于他被人喜爱”。

台湾和香港将构成中国政府“政治战”的第一战线。 这两个领土将成为中国对外影响力运作行动的前哨站、训练场及其“研发实验室”。 这份报告强调了中国传播虚假信息上的大手笔。 这是为了达成两项目标：削弱台湾的民主，以及迫使台湾人民接受中国的兼并。中共宣传系统很简单。首先由中国官方媒体发布虚假新闻，然后用假的台湾社交媒体账户收录。 然后再由台湾媒体未经核实后，将这些假信息收进去。 经过这过程后，最后，读者就辨认不出这些新闻的消息来源。

尽管中国政府所做的这些努力，结果只有不到 1.5% 的台湾人表示支持中国吞并台湾。根据法国局时效性战略研究所的这项报告指出，因此这项策略将适得其反。

不过，这份页数厚实报告的联合作者也观察到一些现象，例如北京现在起，把他推出的假信息集中在军事领域。其目的是什么呢？让台湾人相信中国的入侵是不可避免的，同时也为北京的军事干预找到一些藉口。

中国：欧盟的新对手

近年来，在应对中国政治外交立场的强硬，欧盟、英国、美国、日本及其他国家都展现出对于“与北京的关系”的不信任感有所增强。

欧盟（EU）在其 2019 年的欧盟-中国战略展望中将中国描述为“系统性竞争对手”。 今年早些时候，日本的《中国安全报告》称，在各方无法达成共识的情况下，如果“中国继续进行单边军事活动，可能会导致国际秩序的混乱”。

在一份声明中，法国国防部长弗洛伦斯·帕利谈到了一种与中国“军事战略竞争的加剧”。这一发现与美国军方的类似言论相互呼应。

最后，美国、英国和澳大利亚联合组成了一个 Aukus联盟，这是一种战略伙伴关系，旨在暗中联合对抗中国日益增长的影响力。

自习近平上台后，北京形象趋于恶化。根据这两位联合作者指出，这一种形象可能“间接削弱中国共产党势力，甚至包括在面对他自己的人民时亦如是。”这份报告在结论中指出，如果这种姿态意味着某些策略上的成功，但当中国自己成为其影响力方面最大的敌人时，这姿态就构成了一种战略上的失败。