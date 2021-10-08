北约秘书长斯托尔滕贝格：中国展示经济和军事力量恫吓他国

北约秘书长斯托尔滕贝格周五与西班牙首相桑切斯会晤后宣布，下届北约峰会将于明年6月底在马德里举行。斯托尔滕贝格并就中国威胁表示："当前国际竞争日益激烈，其中中国展示经济和军事力量欲恫吓他国，欧洲、美国及盟邦必须共同应对挑战"。

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法新社消息，北约秘书长斯托尔滕贝格周五访问西班牙，与西班牙首相桑切斯会面讨论2022年西班牙主办北约峰会事宜，会后双方共同主持记者会。

斯托尔滕贝格表示，我们必须继续调整，以应对未来，这正是明年6月底举行的马德里北约峰会的使命。他表示，当前国际战略竞争日益激烈，除了俄罗斯更具侵略性外，中国也借展示其经济和军事力量欲恫吓他国；此外在中东、北非等地区也有局势不稳定及恐怖主义的威胁。

斯托尔滕贝格强调，为了共同应对这些挑战，欧洲、美国及盟邦必须联合起来，而这将是明年在西班牙峰会上要讨论的重点。

中央社报道，斯托尔滕贝格虽未进一步说明中国如何进行军事力量恫吓，但中国军机侵扰台湾数量10月以来频创新高，美国等国都呼吁北京停止施压胁迫台湾。

今年6月北约在布鲁塞尔举行峰会，会后公报指中国的胁迫性政策以及扩大的核武库，对以规则为基础的国际秩序和与北约安全领域构成了系统性挑战。

美国总统拜登出席这次峰会时敦促其他北约领导人，对抗中国的威权主义和不断增长的军事实力，北约越来越重视中国挑战。

斯托尔滕贝格今年6月也指出，俄罗斯和中国对建立在规则上的国际秩序、也就是多边主义的基础造成威胁，俄中不仅在联合国加强协调立场，还进行联合军事演习，交换武器系统和网络监控的经验，这些政治和军事的合作对北约来说是重大挑战。