经合组织：136国就全球15%最低企业税达成协议 料2023年实施

总部设在巴黎的经济合作与发展组织周五宣布，占全球国内生产总值超过90%的136个国家及司法管辖区同意，将企业税定在最少15%，各国目标在2022年签署多边协议，并在2023年正式实施。

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法新社消息，经济合作与发展组织周五表示，随着爱沙尼亚、匈牙利和爱尔兰加入，协议现在得到所有经合组织成员及二十国集团国家的支持。预计二十国集团领导人将于本月稍后在罗马举行的峰会上签署协议。

这项由经合组织促成的协议，旨在阻止跨国企业透过在低税率国家注册，来减少缴交的税款。经合组织秘书长科曼形容，协议将使国际税收更公平和更好地运作，他形容这是有效和平衡多边主义的重大胜利。

经合组织在一份声明中表示："经合组织今天完成的国际税收体系重大改革，将确保从2023年起对跨国公司适用15%的最低税率，最低税率可为全球带来约1500亿美元的额外税收，并让全球大约100间规模最大及利润最高的跨国企业，将超过1250亿美元利润，重新分配到世界各地。经合组织称这将是"历史性"的协议。

七国集团财政部长6月支持设定至少15%全球企业税，G20曾在7月就全球最低15%企业税率达成协议。这项税率是在经合组织架构下达成。

法国经济部长勒梅尔周五表示，经合组织周五宣布的协议“为21世纪真正的税收革命铺平了道路"。