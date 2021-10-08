被指发表侮辱抗美援朝志愿军言论 媒体人罗昌平遭刑拘

中国财经媒体人罗昌平10月6日，因在社交媒体就长津湖战役发表“半个世纪之后国人少有反思这场战争的正义性，就像当年的沙雕连不会怀疑上峰的‘英明决策’。”之言论，遭到多个官媒谴责，随后其所用新浪微博账户被封。海南警方8日发表通报跟进称，“经审查，罗某平对其通过微博发表侮辱抗美援朝志愿军英烈言论的违法行为供认不讳。目前，三亚市公安局吉阳分局已经以涉嫌‘侵害英雄烈士名誉、荣誉罪’对罗某平刑事拘留，案件正在进一步办理中。”

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海南省公安厅官方微博称，“2021年10月7日，公安机关接群众举报，网民‘罗某平’在新浪微博发布侮辱抗美援朝志愿军英烈的违法言论，造成恶劣影响。三亚市公安局吉阳分局于当天依法传唤罗某平（男，湖南长沙人，40岁，新浪微博名‘罗某平’）并开展调查。”

通告称，“经审查，罗某平对其通过微博发表侮辱抗美援朝志愿军英烈言论的违法行为供认不讳。目前，三亚市公安局吉阳分局已经以涉嫌‘侵害英雄烈士名誉、荣誉罪’对罗某平刑事拘留，案件正在进一步办理中。”

通告称，“英雄烈士不容亵渎，网络空间不是法外之地，对侮辱、诽谤或以其他方式侵害英雄烈士名誉、荣誉的行为，公安机关将依法严厉查处。希望广大网民自觉遵守法律法规，共同营造良好的网络环境。”

报导指，罗昌平周二在他的微博转发一则贴文，文中指翻查了资料，推断长津湖战役期间最低气温可达零下35度。罗昌平转发微博贴文时附文称，“半个世纪之后很少中国人反思这场战争的正义性”，又说“就像当年的沙凋连不会怀疑上峰的‘英明决策’。”同日《解放军报》旗下媒体“钧正平”、共青团中央官方微博等官媒发文认为罗昌平在恶意诋毁英烈，随后其新浪微博账户被封禁。

周五当天，《人民日报》客户端发表题为《敢公然侮辱英烈，看看迎接你的是什么》的评论，对罗昌平的言论进行了批评。据公开资料显示，罗昌平曾任《中国商报》首席记者、《新京报》深度报导部主编，与《财经》杂志副主编。

据来自中国国家电影局的数据显示，今年中国国庆长假期间，全国电影票房以43.85亿元的成绩成为中国影史同期第二，电影《长津湖》目前票房已超34.8亿元，打破过10项影史纪录。