长津湖 为什么不让多问

陈凯歌等人导演的『长津湖』影片据说是献给百年党庆的影片，上映以来，打破票房纪录。官方可能没有想到的是，热映的同时也在民间掀起了一股寻找朝鲜战争真相的热潮。结果，发出疑问的知名媒体人罗昌平被刑拘了。

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朝鲜战争结束多年以来，许多中国人没有听说过长津湖战役，因为这场战役的故事并不好听。可是为什么现在突然拍成电影大肆宣传？难道有重大考古发现？几年前美国也拍了一部『长津湖战役』纪录片，如实记录战役的起因，当事人的回忆，双方死伤等等，但是中国拍的这部，网友评论：“这么悲惨的历史拍成励志的英雄史诗，这种宣传手法，天下第一。”“美国的重叙事，中国的重煽情”。

郝建评论，“网上热议两个『长津湖』，一个是聚焦个体生命的惨剧，一个书写伟大国家的威风，泾渭分明。”

朝鲜战争，中国称之为“抗美援朝”，要探求中方所说的“抗美援朝第一战”“长津湖战役”的真相，弄不好是要付出代价的。知名的第一个为此付出代价的是媒体人罗昌平，他对官方宣传的“冰雕连”不以为然，所谓冰雕连，是指中美军队在长津湖开战后，天寒地冻，仓促出兵的中国军队未及换冬装，有3支连队除了两人生还，其余被活活冻死，这是很悲惨的史实，但官媒把这种非人道的场景诗化为“全员化作了晶莹的冰雕”，甚至成了“国家和民族尊严的象征”。

罗昌平不过是质疑当年中国参加朝鲜战争“正义性”的人中的一个，他在微博写道：“半个世纪之后，国人少有反思这场战争的正义性，就像当年的沙雕连不会怀疑上峰的‘英明决策’。“仅从零下三十多度被活活冻死这样一个残忍的细节看，冰雕连值得怜悯，不值得歌颂，而背后造成这些年轻子弟活活冻死的人更应该承担责任。所以子弹飞评论说，“士兵们穿着单衣，在零下三十多度的环境下原地待命，根本没有把他们当人，就这么活活地被冻死了，连作炮灰的机会都没有。“

长津湖战役虽然中方不宣而战搞突袭，但由于后勤跟不上，装备落后，士兵穿着单衣上战场，加上没有制空权，死伤极其惨重，毛泽东致信第九兵团司令宋时轮的亲笔信也可佐证：“东线伤亡4万多人，其中冻死冻伤就有3万多人，教训惨痛啊，大伤了我们的元气。“尽管，决定中国人参战的是毛泽东本人，毛泽东在这里表示怜悯是可疑的。

宋时轮的9兵团三个加强军12个师16万多人，长津湖战役结束20天后于1951年一月一日“回国休整”，已经溃不成军。据记载，4年后，军团番号被永久撤销。有人问：“时至今日，宋时轮第九兵团的灭亡在大陆所有媒体上一无所有，美军的强大更是一字不提，唯一宣传的就是让更多孩子学会无畏无惧，勇敢冲锋，死而后已。”

美国方面有关长津湖之战的记载非常清楚，美国陆战队一师在元山登陆时23533人，从12月24日兴南港完全撤离时有19362人，总共阵亡604人，伤重死亡114人，失踪192人，受伤3485人，非战斗性伤亡7338人。

中方的统计是一笔糊涂账，但也能见端倪。中国方面中共党史出版社的『开国第一战』记载“战斗伤亡19202人，冻伤减员28954人，冻死1000余人，冻伤后救治无效致亡者3000余人，减员总数48156人”，BBC援引的资料认为，外界估计总损失介于4万到8万之间。

中共刘伯承元帅在南京军事学院的一次讲话里说过：长津湖一战，一个兵团的兵力围住美国陆战一师，没有能够歼灭，也没有能够击溃，付出了10倍于敌人的代价，让美军全建制地撤出战斗，还带走了所有的伤员和武器装备。他没有提到：陆战一师不仅带走了伤员和武器装备，包括105,000名士兵、17,500辆车辆及350,000吨物资，他们甚至还带走了98,000名平民。

历史已经证明，甚至中国官方的媒体也承认，朝鲜战争是金日成挑起的。人民日报海外版2017年5月4日刊登侠客岛文章“你批评中国的言论很无理“说，如果不是金日成要统一半岛，半岛怎么会爆发战争？中国卷入其中，付出了几十万人的生命，引发了中美长达20年的对抗，甚至使两岸问题搁置至今，中国承担了朝鲜当年‘任性’与妄动的大部分成本。

北京方面几十年一直不提长津湖战役，盖因并未取得真正意义上的胜利，而且付出巨大代价，没想到，现在突然拍成电影宣扬。

有网友说，如果说北京胜利了，从南北韩从此彻底分裂来说，北京胜利了，分裂出一个贫穷，专制，人民没有自由的朝鲜。说不定朝鲜人将来知情了，都要恨北京帮倒忙，让他们受了这么多年苦。

罗昌平评论的后半部分也是这个意思：”至于这场战争，不必作过多的评价，看看现在的朝鲜和现在的韩国，所有答案一目了然。“

高峰评论：当年联合国不出兵，韩国人就过上了朝鲜人的生活；如果中国不出兵，朝鲜人就过上了韩国人的生活。

根据1999年出版的《中国人民志愿军战史》，中国先后入朝作战的总兵力近190万人。中方伤亡人数一直存在争议，但无论哪种统计方法，都能显示出中国参战的惨重代价。纽约时报报道，中国军队重大损失的细节多年来一直被保密。根据习近平去年引用的官方死亡人数，有19.7万名中国士兵死亡，尽管历史学家普遍认为这个数字要高得多。

据美国方面统计，在朝鲜战场上阵亡的中国人民志愿军为40万人以上、负伤48.6万人及被俘21839人。“美国战役纪念碑委员会”在美国华盛顿“朝鲜战争老兵纪念碑“上刻有54246的总死亡数字，包含因车祸等原因死亡的1万余人，现在这组数字依旧刻在纪念碑上。