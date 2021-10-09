习近平讲话誓言统一台湾，仍提坚持”和平统一”

中国今天（10月9日）在北京举行纪念辛亥革命110周年大会，习近平在大会讲话中誓言一定要统一台湾，仍表示将坚持”和平统一“。讲话之际，正值海峡两岸紧张局势升级，中国出动创纪录数量的军机进入台湾防空识别区，引发国际社会高度关注。

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法新社报道指，辛亥革命是为数不多的海峡两岸都要庆祝的纪念日，今年10月10日是110周年纪念日，北京于9日上午在人民大会堂举行纪念大会，中国国家主席习近平在会场悬挂着巨大的孙中山画像的背景前讲话，在谈到台湾问题时说，“台湾问题因民族弱乱而产生，必将随着民族复兴而解决，“ “以和平方式实现祖国统一，符合包括台湾同胞在内的中华民族的共同利益，”

习近平强调“台独分裂是祖国统一的最大障碍，是民族复兴的严重隐患” 不过，在警告“分裂国家的人从来没有好下场，必将遭到人民的唾弃和历史的审判”的同时，习近平没有使用2019年1月2日在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上讲话所说，对少数“台独”分裂分子及其分裂活动”，“不承诺放弃使用武力， 保留采取一切必要措施的选项”。

习近平表示，“我们祖国统一的历史任务一定要、也一定能够实现，” 并警告任何外国不要干涉。强调“台湾问题纯属中国内政”，警告“任何人都不应低中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心。”

两岸纪念辛亥革命110周年之际，正值台海紧张局势升高，北京加大对台湾的军事恫吓，四天内连续派出近150架次战机进入台湾防空识别区，引发40年以来从未有过的两岸局势紧张，国际社会纷纷表示关切，美国谴责北京的军事恫吓及对地区和平稳定的威胁。周五有报道指华盛顿承认曾对协助对台湾军队进行过为期数月的训练。

台湾学者分析习近平今天的讲话指，基本延续其任内的对台方针仍定調”和平統一、一国两制“，但与前任胡锦涛、江泽民在紀念辛亥革命周年讲话相比，习近平更侧重“反独“ 以应对现今的形势。

台湾的辛亥革命110周年纪念活动也将在明天、同时也是台湾双十国庆日举行，预期蔡英文将发表讲话。两岸议题和台海局势将是外界关注的焦点。