台湾"双十"国庆 蔡英文国庆演说将强调"台湾不冒进、主权不退让"

台湾今天庆祝"双十"国庆。总统蔡英文将在国庆大会上以"共识化分歧，团结守台湾"为题发表演说，重申台湾充实自我防卫决心与维持区域和平稳台湾定立场，强调不会冒进，但对主权也不会退让。

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中央社报道，蔡英文将出席总统府前举行的"中华民国中枢暨各界庆祝110年国庆大会"，同时发表国庆演说，"再次确立台湾人民不分彼此的共同体意识，光荣自信携手，台湾走向世界，让世界看见台湾的自信"。

台湾政府方面表示，蔡英文国庆演讲分为"团结展现韧性，国际合作防疫"等5个部分。

蔡英文强调："台湾处在民主防线最前缘，面对空前复杂严峻的挑战"，(台湾的）"每一步都将牵动世界未来走向，而世界未来的走向也将影响台湾的未来"，她表示，"台湾不会冒进，但对于主权也不会有所退让"。消息称，蔡英文在讲话中还将强调，"确保主权、捍卫国土是不变的坚持，这是台湾人民的最大公约数，大家必须在这个共同基础上共同约定团结一致，以面对接踵而来的挑战，确保世世代代的台湾人继续自由奔放"。

台湾总统府称，蔡英文还将提及今年夏天东京奥运的感动，以及参与今年国庆日展演的各领域台湾英雄，再次确立台湾人民不分彼此的共同体意识，让世界看见台湾的自信。蔡英文也期盼"全体国人带着光荣自信继续前进，让台湾成为世界的台湾"。