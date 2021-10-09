奥地利总理库尔茨卷入腐败丑闻宣布辞职

奥地利保守党总理库尔茨由于卷入腐败丑闻被当局调查，于周六晚间宣布辞职。库尔茨并提名现任外交部长沙伦伯格接替总理一职。

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法新社报道，库尔茨周六晚对媒体表示，"(身为总理）在一场混乱和僵局中陷入数月是不负责任的行为。"库尔茨表示，他的辞职是为了国家的稳定，他并同时驳斥对他的"“不实指控”。

库尔茨表示，"我希望让出职位以避免混乱"，库尔茨称，已经提名现任外交部长沙伦伯格接替总理一职。

本周三奥地利检方宣布对库尔茨进行腐败调查，这使库尔兹面临辞职的压力。

不过，现年35岁的库尔茨否认对他的指控，并称这些指控是“捏造”的。

近日，奥地利政府的少数党伙伴绿党加大了批评力度。

周五，奥地利副总理环保政党领导人科格勒 (Werner Kogler) 在与其他党派领导人会晤后表示，库尔兹“不再适合履行其总理职责”。他说，保守党派必须提出一个“无可指责”的人选。

奥地利议会定于下周二举行特别会议，对反对派提出的弹劾动议进行投票。

库尔茨涉嫌曾使用政府资金获取媒体正面报道。据检方称，在2016年至2018年间，由保守的掌控的财政部涉嫌资助有利于库尔茨和该党的民意调查等。这些民意调查部分是 "被操纵 "的。库尔茨及另外9人涉嫌违反诚信及贪污而被调查，当局周三曾派员搜查库尔茨领导的执政党奥地利人民党办公室等地，使国家再次出现执政危机。

现年35岁的库尔茨希望透过辞职结束政治僵局，确保局势稳定。他并指自己卸去总理一职后，会成为执政党国会领袖，继续活跃在政治前线。