港大要求移走「国殇之柱」 支联会斥不合理 高志活促丹麦政府介入

已竖立在香港大学校园近四分一世妃、纪念「六四屠杀」死难者的「国殇之柱」，面对蹇途，因为港大已去信要求香港市民支援爱国民主运动联合会(支联会)在下周三下午5时前移走「国殇之柱」。支联会清盘人蔡耀昌指港大的要求不合理，促港大继续让「国殇之柱」在港大展示，以体现港大对自由与公义等价值的坚持。

广告 继续浏览后续

事件在「国殇之柱」雕塑家高志活(Jens Galschiøt)所属的丹麦反响颇大。身为丹麦独立绿党议员的前文化部长Uffe Elbæk指事件完全不可接受，形容拆除或破获雕塑此等只会在独裁统治的事件如今竟在中国治下的香港发生，实属可耻，期望国际社会明确与中国保持距离。高志活本人则谴责港大，指港大此举是要铲除集体历史记忆，对事件感到震惊和伤感，更忧虑港大最终会毁掉雕塑。据丹麦《政策报》驻亚洲特派员报道，高志活促请丹麦政府介入，与中国驻当地大使召开会议讨论此事。

港大学生2019年洗擦国殇之柱。 © 本文作者供图-资料图片

「国殇之柱」经1998年的港大学生会投票通过在校园「永久」竖立，但港大今年7月表示不承认港大学生会地位，随后又收回其会址，上周开始传出港大要移除「国殇之柱」的消息，及至昨(8日)午，支联会两位清盘人接获校方律师函，要求支联会在限期前移走该雕塑，否则，港大会视之为放弃，日后不会再考虑支联会就该雕塑提出的任何要求，并由校方自行决定如何处理，不作事前通知。

清盘人之一的蔡耀昌去函港大要求澄清，这是否意味港大打算在不久将来移除国殇之柱。他指出，港大的要求殊不合理，因为该雕塑是港大顺应学生会要求而协助竖立在黄克竞楼露天平台，港大「绝对有责任」继续让国殇之柱继续公开竖立于港大，没有理由作出改动，遑论催促支联会于短期内移走该雕塑，促请校方接过去二十多年来的行事标准办事，最迟在下周二解释及回应该会意见。

港大回应传媒查询时指，有关展品属于一个校外团体，而有关团体已进入解散程序，大学根据风险评估及法律意见，要求团体将展品移走。港大补充，会与各持份者沟通，在合法合理的基础上处理事件。但港大没有解释要求移除雕塑有否违反1998年学生会的投票决定。

港大的行动惹起关注，尤其是在高志活所属的丹麦，不少知名人士在社交平台发言批评，并表达对香港自由受压的关注。当中，丹麦国会议员Uffe Elbæk发表声明，指当局想要拆除「国殇之柱」的做法，清楚显示中国政府欲从共同记忆中抹去重要的历史事件，实在非常可耻，期望国际社会明确与中国保持距离。

国际特赦组织丹麦分会临时主席Dan Hindsgaul指出，港大此举反映香港公民棹利受压，令社会弥漫恐惧和自我审查之风。他续称，中国要从历史书本上抹去

1989年天安门事件，但世人不会忘记中国如何粉碎和平示威，更不会忘记香港的表达自由和其他权利如何备受碾压。

另外较有创意的是一个外国港人组织「挪威香港委员会」(Hong Kong Committee in Norway)，该会自谑是「来自『山猴之地』的建议」，称可把国殇之权运回丹麦老家，并把它竖立在哥本哈根的中国大使馆前。

不过，据本台了解，支联会中人认为，国殇之柱是属于香港的，不想把它迁往境外摆放。

「国殇之柱」由高志活所创，1997香港回归中国之年在维园悼念「六四事件」烛光集会上展出，该柱雕有多个面容痛苦的头像，象征血腥镇压六四的死伤者，基座刻有「六四屠杀」等字句。该雕塑其后竖立于港大校园。