孙力军傅政华倒了 谁会是下一个

中国前公安部副部长孙力军、前公安部副部长，前司法部长傅政华接连落马后，连日来司法系统纷纷表态站队，最新表态的是中共政法委员会书记郭声琨，他要求清除害群之马，清理到位。但是，观察中共政治走向的人士有一个很大的疑问是，中共核心机构政法系统高官接二连三倒台意味着什么？中共20大将临，权斗会不会进一步加剧，会不会有更高级的官员涉及其中？

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法国『世界报』以“习近平主席继续大清洗”为题报道孙力军、傅政华落马事件，事实上，“大清洗”这是外界的普遍看法。为什么要清洗孙力军和傅政华？从中纪委通报看，孙的主要问题似乎仍然是忠诚度不够，搞团伙，其中一个怪异的罪行是隐藏疫情机密，而对傅政华，北京才刚刚下令对其“严重违纪”进行调查，没有任何具体事实。

傅政华公认是习近平的“刀把子”，他本来是在前“政法沙皇”周永康手下成长起来的干将，但在关键时刻投靠习近平。有消息指是因为“令谷车祸”，傅政华没有按照周永康的要求将此事压住不报，而是直接报告了中南海。根据『南华早报』，为办理周永康案，习近平设置特别小组，傅政华担任组长，绕过中纪委，直接向习近平汇报。可见傅政华得到习信任的程度，他由此成为中共历史上同时兼任北京市委常委、北京市公安局一把手以及公安部副部长的第一人。

帮助掌权初期的习近平巩固政权，傅政华立下汗马功劳，傅政华为习氏政权竭尽犬马之力，因而有头号酷吏之称，如果认为习近平清除酷吏是为了满足民间呼声恐怕是大错特错。法国世界报援引香港时事评论员刘锐绍分析，孙力军与傅政华似乎都是江泽民一派人马，而习近平只对长期为其服务的官员信任，即在他进中南海之前工作过的福建和浙江，以及父亲的故乡、自己插队的陕西一道工作过的官员，习似乎相信，傅政华维持着与江氏人马以及周永康团伙的关系。但也有另外渠道的消息称，习近平在福建的亲信王小洪被调入北京掌管公安系统后，傅王争权，傅在“雷洋案”一事上暗中力挺涉案警察，给王小洪“上眼药”，雷洋案当时民愤极大，北京市公安局4000多名干警却联名写信，声称如果要处理涉案警察，他们就辞职，让王小洪很尴尬，可能引起习对傅政华的警惕。

二十大前清洗会加剧

作家苏晓康认为，酷吏是党的好干部，但是越能干越威胁皇帝，到时候就得宰杀，像猪养肥了，因此会混的才活得下来。不过，现在不少观察人士注意到，混得再好的酷吏也有一天难免会出问题，政法高官倒掉一个接一个，习近平为什么特别要拿他们开刀？这里我们把几位分析人士的见解大致综述一下。

加拿大维多利亚大学政治系教授吴国光对自由亚洲表示，在明年20大前，很可能是夏天以前，如果有中共政治局委员或是前任政治局常委被查，都不会令人惊讶。他认为指控孙力军案的要害是“在党内大搞团团伙伙，拉帮结派，培植个人势力，形成利益集团”。“这些是不是通向他以前的老板孟建柱，是不是通向孟建柱的老板曾庆红，是不是在通向曾庆红的老板江泽民，无法得知。”

习近平清洗政法系统，除了孙力军、傅政华，更早的还有前公安部副部长孟宏伟等，独立学者邓聿文认为：因为政法系统是“刀把子”， “‘刀把子’不光是保卫政权安全，也是保卫各级领导人安全。他们出问题的话，不光对政权安全也对领导人安全构成威胁。对于‘二十大’，习近平要保证绝对的安全。”吴国光的分析是，习近平坐在中南海，要掌握地方换届，很多时候需要通过政法系统来进行，政法系统清洗和权力斗争有很大关系。

习近平十八大以来已经通过反贪巩固了自己的权力，清理了一大批高官，为什么“还不放手？”吴国光认为，主要是习近平的施政，在中共党国精英内部引起很大的紧张和新的矛盾，另一个问题是习近平修改宪法，废除国家主席任期制，在精英内部引发激烈矛盾，“这次最激烈的矛盾是在20大，政治局常委是不是还要七上八下，习近平明年69岁绝对不下，其他人68岁要下，这里面矛盾就非常激烈”。

邓聿文在德国之声撰文指出，对习近平而言，二十大比之前的十八大和十九大更重要，因为二十大是习破坏政治惯例后的第一次党代会，他可能不会遇到像样的反对力量，但谁也不能断定不会有一些杂音和变数。习希望二十大开成一个“团结胜利的大会”，如果出现异议他会认为这是他的失败。

许多观察人士的一个共识是，孙力军、傅政华落马并不意味着政治整肃的尾声或结束，20大前，这很可能是新一轮对高级官员大规模清洗的开始，中共内部的大清洗甚至会加剧。