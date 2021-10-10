捷克总统泽曼住进重症监护病房 政府筹组增添变数

捷克总统泽曼目前已住进重症监护病房。捷克议会选举刚刚结束，三个反对党组成的"一起联合党"领先于总理巴比什领导的"ANO2011党"，捷克总统突然入院增添政坛的不确定因素。

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法新社消息，捷克总统在总理任命起着决定性作用。周日，总统泽曼在与立法选举中失利的总理巴比什会谈后不久，被救护车紧急送往布拉格军事医院，抵达时总统出现昏迷。

泽曼的医生扎沃拉尔 (Miroslav Zavoral) 表示，泽曼目前已住进重症监护室。

据《每日电讯报》报道，患有肝脏疾病的77岁的泽曼"情况稳定"，"可能会住院长达三周"。

但医院发言人拒绝透露泽曼的健康状况的详细信息。总统的主治医师扎沃拉尔将召开新闻发布会，就总统的身体状况进行说明。

近日，捷克总统泽曼的健康问题引发外界猜测。泽曼曾在9月入院8天，总统府称当时的住院原因为脱水和轻微疲劳。

在捷克议会选举结束后，泽曼原本要领导在大选后筹组政府的谈判工作，他的突然入院为政府筹组增添不确定因素。

今年77岁的泽曼长期吸烟，并曾有饮酒习惯，他患有糖尿病，要靠轮椅代步。院方说，因并发症需要接受深切治疗。

在周六结束的议会众议院选举中，由三个反对党组成的"一起联合党"联盟以微弱优势领先现任总理巴比什领导的"不满公民行动"党。

"一起联合党"领导人菲亚拉周日表示，已与"海盗党/市长联盟"签署备忘录，双方有意组建新的多数派联合政府。两个联盟党在众议院200席中占有108席。

捷克民粹总理巴比什周日会见总统泽曼，希望能继续掌权，结果泽曼因病紧急送医并住进加护病房。选后至今，泽曼仍未正式表态，如今他又住院，为组建新政府的谈判增添变数。

根据捷克宪法，总统可以指派总理，并由总理提名内阁，新内阁需在1个月内通过下议院信任投票。一旦总统人选悬缺，或无法履行职责，其任命总理的权力将转交由下议院议长代理。