蔡英文：中华民国与中华人民共和国互不隶属 北京怒不可遏

台湾周日庆祝中华民国110周年国庆“双十节”，蔡英文总统提出“四个坚持”，其中最醒目的是”坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属“，此言激起北京激烈反应。

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蔡英文在中华民国110周年国庆大会提出；盼台湾朝野永远“坚持自由民主的宪政体制，坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属，坚持主权不容侵犯并吞，坚持中华民国台湾的前途，必须遵循全体台湾人民的意志”。

观察人士多指蔡英文的表述可谓“清晰、坚定、寸步不让”，“针尖对锋芒”。早一日，中国国家主席习近平在庆祝辛亥革命110周年大会上再度强调统一台湾，重申“九二共识”，抨击“台独势力”，称其是“祖国统一的最大障碍，是民族复兴的严重隐患。凡是数典忘祖、背叛祖国、分裂国家的人，从来没有好下场，必将遭到人民的唾弃和历史的审判”。

如何解读蔡英文的上述讲话，中央社援引国立中山大学教授廖达琪指出，蔡英文维持过去“两国论”基调，但这次正式将中华民国与中华人民共和国写入文稿，“四个坚持”也是沿着两国论的思考轴线，清楚划出中国跟台湾是两个国家。

台湾淡江大学中国大陆研究所荣誉教授赵春山认为，“中华民国跟中华人民共和国互不隶属”，这在大陆解读将是“两国论”。他认为，两岸关系不会更好，只会更坏。

执政党民进党党团书记蔡适应则认为，“四个坚持”主张中华民国与中华人民共和国互不隶属，清楚说明台湾人民的共识，但蔡总统称互不隶属，不等同主张台湾独立，而是要交由台湾人民决定。

中共党媒『环球时报』怒称蔡英文双十节讲话“态度嚣张”，“充斥‘一边一国论’”该报称，蔡英文过去讲话时虽称谓对岸直呼“中国”，但也会将“大陆”、“对岸”交叉使用，这一次讲话只称“中国”，故尔“态度空前嚣张”。

中国国台办发言人马晓光周日晚间重申台湾是中国的一部分，指责蔡英文马讲话鼓吹“台独”，割裂历史，以所谓“共识、团结”为幌子绑架台湾民意，为其谋“独”挑衅张目。马晓光指责“民进党当局勾连外部势力，挟洋自重，…是两岸关系紧张动荡的根源，是台海地区和平稳定的最大威胁。”台湾陆委会则回应：“两岸没有任何从属关系，这是事实”。

但是，蔡英文明确表示，四个坚持“是台湾人民给我们的底线，也是我们的最大公约数”。蔡英文同时表示台湾对对岸“善意不变、承诺不变，维持现状就是我们的主张，我们也会全力阻止现状被片面改变”，她强调两岸解决分歧必须透过平等对话，“我们期待两岸关系和缓，我们不会冒进，但绝对不要认为台湾人民会在压力下屈服”。

中共近期大幅派遣军机侵入台湾防空识别区、两岸紧张情势急剧升高的前提下，蔡英文强调，台湾不冒进，但会展现自我防卫的决心，她明确表示：“没有人能逼迫我们走向中国设定的路径”。

路透社、法新社等国际媒体解读蔡英文的上述表述时说，台湾将不会向中国的压力让步。