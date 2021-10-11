印中关于东拉达克的军事对话陷入僵局 解放军拒绝让步

中印第13轮军长级会谈昨天（10月10日）举行，中国军方发言人今天（周一，10月11日）表示，中方为推动边境局势降温做出巨大努力，“但印方仍坚持不合理也不切实际的要求，为谈判增加了困难”。而印度媒体的报道称：周日的马拉松式对话没有产生任何结果。

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印度媒体的报道称：中国军方不愿意解决东拉达克实际控制线（LAC）上剩余三个摩擦点的降级问题。这三个摩擦点是温泉地区，德普桑突出地区（Depsang Bulge）和位于南典角村（印度称南碟穆绰克，South Demchok）的查丁明拉交界处（Charding Nullah Junction）

据中国解放军西部战区微信公众号周一的报道称，在双方的会谈中，中方从维护中印两国两军关系大局出发，为推动边境局势缓和降温做出巨大努力，充分体现了诚意，“但印方仍坚持不合理也不切实际的要求，为谈判增加了困难”。战区发言人龙少华大校在发表的声明中说："印度方面不应误判形势，而应珍惜中印边境地区来之不易的局面"。

印度媒体指出，从双方发表的声明中就可以看出，中国军方并愿就超出第十二轮对话中商定的降级进行协商。并要求印度珍惜过去达成的协议。

据印度媒体的报道，会谈中，印方指出：沿拉达克实际控制线（LAC）的局势是由中方单方面试图改变现状和违反双边协议而造成的。因此，中方有必要在其它地区采取适当措施，以恢复实际控制线西段沿线的和平与安宁。

印方还说，这也符合两国外长最近在塔吉克斯坦首都杜桑贝会晤时，同意双方应尽早解决剩余问题的意向。印度方面强调，解决剩余有摩擦区域的问题将促进双边关系的进展。

中印军长级第13轮会谈周日上午10点30分在实际控制线（LAC）莫尔多/楚舒勒会晤点中国一侧开始。双方上一轮军长级会谈是两个月前举行的，上次会议达成的协议，令部署在部署在戈格拉（即17A巡逻点）的部队在八月初开始撤离。

印度官员们早些时候曾表示，部署在温泉镇的士兵的脱离是最新一轮会谈的议程之一。

本次会谈正值中国军方在中印实际控制线地区，进行大规模军事部署和基础设施建设，而印度军队也闻风而动。

今年2月，双方将部署的部队和武器装备从拉达克的班公错（班公湖）撤回。尽管今年在摩擦点附近进行了两次撤军，但双方在拉达克东部仍各自部署了5万至6万名士兵和先进的武器装备。