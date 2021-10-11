塔利班称将与欧盟代表会谈

阿富汗塔利班临时政府代理外交部长穆塔基周一表示，塔利班领导人周二将与欧盟代表在多哈举行会谈。这是继塔利班与美国代表会谈之后，塔利班与欧盟国家再次对话，以寻求打破外交僵局。

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法新社消息，穆塔基周一在卡塔尔首都的一次会议上表示"明天(周二）我们将与欧盟代表举行会谈，此前我们与其他国家的代表进行了积极的会谈"，但她没有具体说明欧盟代表的级别和人数。

穆塔基并表示，"我们要与全世界建立正面关系，我们认为应维持平衡的国际关系，这样的平衡关系有助于阿富汗的稳定。"

穆塔基周二在卡塔尔冲突与人道研究中心（Center for Conflict and Humanitarian Studies）主办的一项活动中还表示，塔利班已会见过一些德国政府官员及一名英国国会议员。他说，我们不断与各国代表进行正面会谈。

8月在阿富汗掌权的塔利班政权尚未得到任何国家的承认。目前阿富汗在经历了20年战争后面临严重的人道主义危机，各国加强与塔利班的外交接触。

塔利班代表周六在多哈会见了美国官员，这是塔利班自掌权以来与美国首次直接会谈。塔利班代理外长穆塔基呼吁美国建立“良好关系”，而不是“削弱阿富汗现政府”。

塔利班高级官员上周在喀布尔会见了英国驻阿富汗特使西蒙·加斯。

而德国外交部发言人告诉法新社，德国代表团周一在多哈会见了“塔利班高级代表”。他表示，双方讨论了安全、恐怖主义威胁和人权等问题。