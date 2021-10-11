格奥尔基耶娃涉施压为中国窜改数据 传美日希望她下台

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃被指执掌世界银行时操控数据以利中国，FMI与世银年会周一开幕，仍未决定格奥尔基耶娃去留，据称美、日都希望她下台；而法国消息人士称针对FMI总裁的数据操纵指控不成立。

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国际货币基金组织发布声明指出，执行董事会10日会见格奥尔基耶娃，以及指控她在2017年向世银职员"不当施压"，以在世银"2018经商环境报告"拉抬中国排名的威凯平和而德律师事务所（WilmerHale）。FMI还称，在审查过程中，董事会试图"厘清细节"。

声明称："董事会的审查今天有了重大进展，以期尽快结束此案审议工作。"

知情人士透露，由24名成员组成的FMI执行董事会计划11日再度开会，以决定格奥尔基耶娃的去留。

一名熟悉开会情况的消息人士表示，他相信董事会将同意格奥尔基耶娃续任总裁。

在8日的马拉松式会议中，部分欧洲政府支持格奥尔基耶娃留任，她目前获得法国和其他欧洲国家力挺；而美国等官员则希望有更多时间来研究关于世银数据做假的不同说法。

英国"金融时报"此前报导，美国和日本都希望格奥尔基耶娃下台，但报导没有援引特定消息来源。

这起丑闻可能盖过备受瞩目的FMI与世银年会。会中格奥尔基耶娃将与世银总裁马尔帕斯携手，组织与会专家讨论全球新冠疫情复苏、债务减免和加快疫苗接种速度等关键问题。

另据路透社消息在决定国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃命运的董事会会议召开之前，法国财政部的一位消息人士周一表示，针对她的数据操纵指控并没有直接牵扯到她。

根据上月公布的一项独立调查，世界银行领导人，包括时任首席执行官的格奥尔基耶娃，对员工施加了“不当压力”，以提高中国在该行《2018年营商环境报告》中的排名。

格奥尔基耶娃强烈否认了这些指控，这些指控可以追溯到2017年。

法国财政部消息人士说：“我们的看法是，大部分内容都摆在桌面上，(而且)律所的报告并没有详细说明会直接质疑格奥尔基耶娃的确切内容”。该消息人士补充说，“这就是为什么法国支持格奥尔基耶娃，并希望今天我们能够像董事会所说的‘很快’做出决定，以便继续开展IMF的工作。"

法国和其他欧洲国家政府周五支持格奥尔基耶娃完成她作为IMF总裁的任期，而美国官员和其他国家则寻求更多时间来研究有关数据违规的不同说法。

欧洲的支持很重要，因为FMI总裁传统上是由欧洲政府选择的，而美国政府提名的是世界银行总裁。