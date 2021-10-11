蔡英文：期盼欧盟与台湾洽签投资协定 强化共同利益

台湾总统蔡英文周一表示，期盼欧盟与台湾洽签双边投资协定（BIA），强化共同的利益并凝聚共享价值。蔡英文表示，台湾已经准备好要在生物科技、再生能源及半导体产业等各方面，成为欧洲不可或缺的伙伴。

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中央社援引台湾总统府发布新闻稿表示，蔡总统周一应"公元两千论坛基金会"（Forum 2000 Foundation）邀请，在第25届"公元两千论坛"视讯会议开幕式发表录影演说。

蔡英文在讲演中表示，对于国际社会努力处理的议题，例如经济衰退、气候变迁、新兴疾病、防止武器扩散、恐怖主义、安全的供应链等，台湾将致力于为国际社会提出解方。

蔡英文说，欧盟执委会主席冯德莱恩日前宣布推出"全球门户"（Global Gateway）计划，这项大连结策略支持投资及优质的基础建设，并连结货品、人民和全球服务。此外，欧盟已提出"欧亚连结策略"（Europe-Asia Connectivity Strategy），主张以可持续、全面和以规则为基础的策略进行连结。

她说，"台湾已经准备好要在民主革新、生物科技、再生能源、资料保护、海洋治理及半导体产业等各方面，成为欧洲不可或缺的伙伴。在建立安全的全球供应链，确保关键技术免遭剥削方面，台湾的高科技领域也将发挥重要作用"。

蔡英文强调：台湾在高精密制造、人工智能、再生能源、生技等诸多领域可发挥创新作用，有助建立更多元、更有韧性、可抗拒干扰的全球供应链。

她说，"我们鼓励欧盟与台湾洽签双边投资协定，以强化我们的共同利益并凝聚我们的共同价值观"，蔡英文表示，台湾已经准备好要承担责任，不会将伙伴的支持视为理所当然"。

蔡英文并再次感谢"欧洲各地理念相近朋友"，特别感谢立陶宛、波兰、斯洛伐克和捷克，在疫情关键时刻给予台湾帮助；她并感谢立陶宛，不畏巨大压力，仍决心在今年年底前与台湾互设代表处。

蔡英文说，在经历疫情后，威权体制现在更深信他们所采用的模式比民主制度更能因应时代需求；威权体制想要透过灰色地带活动、军事威胁及资讯操控，侵蚀国民对民主体制的信心并分化社会。

蔡英文说，台湾首当其冲面对这些攻击，而我们一直努力对抗这样的胁迫，台湾将分享这些经验，并持续和理念相近的国家一起捍卫自由民主的世界秩序，以及因应来自威权体制的空前挑战。