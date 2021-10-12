北京称孟晚舟回国国际意义大  管它华为快倒下

孟晚舟从加拿大返回中国已近三周，掀起的一股爱国热潮也已随风而逝，一时被尊为“民族英雄”的孟晚舟悄无声息，只有中国外交部副部长乐于成周二还在强调她回国的“国际意义”，但国内意义在哪呢？ 不佳吧？华尔街日报日前报道说，孟晚舟回到中国的场面如英雄凯旋，可是，华为目前深陷低迷。

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中国外交部副部长乐于成周二对中国环球电视网称，孟晚舟在中国国庆节前夕平安归来，“是献给祖国生日最好的礼物”，他披露，孟晚舟在加拿大被“非法拘押”三年时间里，“党和政府时刻牵挂，习近平主席亲自关心”，他称，中美两国元首通电话时，“习主席明确就孟晚舟事件做工作，要求美方尽快妥善解决”，他概括地很奇特：“孟晚舟是因为中国的崛起而被拒押，也恰恰因为中国的崛起而获释”，形同把她再次提到“民族英雄”的地位。

这位外交部副部长这样解释孟晚舟回国的意义：“孟晚舟回国，去掉的不仅是电子脚铐，而是霸权和胁迫的枷锁”，“孟晚舟事件将有望成为历史性的转折点，将鼓舞更多国家对霸权强权进行斗争。”可惜孟晚舟热过去了，孟晚舟回去没几天，正赶上中国大规模电荒，把许多人的心情转换了。也有网友觉得“资产阶级回国，无产阶级狂欢”什么？这两天又掀起『长津湖』热，许多人到电影院爱国去了。

乐于成这些话当然是给国内听众说的，国内听众其实也有相当知情的很难相信他把孟晚舟打扮成当代李玉和的样子。孟晚舟被加拿大拒押，是因为美国指控他金融欺诈要求加拿大协助引渡，孟晚舟最后在法官面前签名承认有“不当行为”，以此换取美国推迟起诉并在明年撤销对她的指控，前提是她不得违反双方协议条款。

乐于成所说习近平为孟晚舟费尽心血倒是真的，代价就是把两位在中国的加拿大公民--康明凯和斯帕弗当作人质，指控他们犯下间谍罪，斯帕弗被判11年，康明凯待判。然而，孟晚舟获释的当天，北京也不顾及以前给两位加拿大人强加的罪名，没有任何说法把他俩也放了，结果让国际社会证实，北京原来在搞“人质外交”， 华尔街日报10月8日报道说，孟晚舟于9月25日回到中国，当时的场面如同欢迎英雄凯旋。孟晚舟回国似乎是中国和加拿大之间‘换俘’的结果。

习近平为孟晚舟付出这么大的心血，甚至不顾中国的国际形象，与双边关系原来不错的加拿大翻脸，与美国的关系更加败坏，与西方世界渐行渐远。在孟晚舟“被非法拘押三年里”，发生了许多与中国有关的超级大事，中美贸易对抗更激烈，中国的人权状况也更坏，新疆被指大规模拒押维吾尔人，香港一国两制被践踏，中国人大强加香港安全法，一大批泛民人士或入狱，或拒押，或逃亡，东方明珠香港变得很恐怖。

孟晚舟是华为集团金融首长，她像英雄一样回去了，但是华尔街日报在“美国狙击华为初见成效”报道指出，“近三年前在加拿大被拘捕时，身为华为技术有限公司首席财务官的孟晚舟正奔波于全球各地。当时这家中国科技巨头可谓所向披靡。今年9月底她回国时，看到的则是一家状况截然不同的公司，美国的制裁迫使华为步步后退，不得不为自己的未来勉力而战”。

“华为收入已连续三个季度下降，该公司的智能手机销量已滑落至第九位，从欧洲到中国，买家纷纷消失踪影。随着华为在关键市场失利，该公司在全球电信设备市场的份额也在收缩，部分原因是美国为阻止华为5G技术的使用而施加压力，除此之外，一些客户也对华为保持技术竞争力的能力感到担忧。”

华尔街日报指出：两名加拿大人也因该协议而从中国监狱获释。虽然中国国内舆论大赞这份协议是华为的重大胜利，但几乎没有迹象表明美国会放松对华为的制裁。拜登政府官员表示，孟晚舟获释并不意味着美国的政策有所松动。美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)告诉新闻媒体，商务部将继续努力阻止华为获得先进制程芯片。

网上有评论称，“孟晚舟回国了，一国救一人，意义是大，可是华为差不多要倒下了，管它呢”。当然，不能说华为倒下了，无非是失去了昔日风光，用华尔街日报的话说“深陷低迷”。