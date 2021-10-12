广电总局：力挺爱国爱港艺人 强化大外宣以提升文化软实力

中国广播电视总局近日发布《广播电视和网络视听「十四五」发展规划》，当中除了不会令人意外的加强引导能力之外，更订明要紧密配合粤港澳大湾区建设等国家重大区域协调发展战略，加强网上直播和「短视频」等节目的规管，还罕有地把新香港政治标准的「爱国爱港」列入力挺行列。另有就是强化大外宣来配合中国政策，藉建立国际传播新格局来提升中国「文化软实力」。

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广电总局日前发布长43页的《广播电视和网络视听「十四五」发展规划》，提出要从严从实、标本兼治，深入开展广播电视和网络视听行业综合治理工作，坚持「网上网下」统一导向和标准，完善调控措施，加强主体监管和内容管理。期望达到有效构建媒体联动式主流舆论格局、提高产量以扩大内需、开展国际交流以加强让中国故事“走出去”的实效等七个目标。

在提升行业治理体系和治理能力现代化水平一章中，广电总局要求业界探索建立网络视听关键岗位从业人员管理和培训机制，加强对网络综艺节目、网络秀场直播和电商直播、短视频等新业态管理。另外，还要完善「联合惩戒」机制，深入整治泛娱乐化、低俗 庸俗媚俗、追星炒星、天价片酬、违规广告等群众反映强烈 的问题，严禁丑闻劣迹者发声出镜。而在重申一堆整治范围后，突然加入「力挺爱国爱港艺人」。不过，《广电规划》未有阐释如何对待不被视为爱国爱港的艺人，例如会否封杀等等。

文件在「新时代舆论引导能力提升」任务中提到，「十四五」时期要加强广播电视区域引导能力，紧密配合粤港澳大湾区建设等国家重大区域协调发展战略，推动建立广播电视和网络视听区域协作联盟，推进重大新闻报道协调联动、推动重点关键人才交流培育，以提升区域广电媒体规模效应和影响力。文件续要求，在 围绕大湾区等各区域协同发展战略时，探索构建「京津冀视听走廊」、长三角和大湾区高新视听产业集群，带动广播电视和网络视听产业区域性一体化高质量发展。

《广电规划》亦有章节谈及加强国际传播能力建设，以打造视听国际传播的新格局。具体而言，是强化”大宣传”来配合中国大政方针的“一盘棋”理念，以创新手法推动广电视听「走出去」，提高海外综合覆盖能力，提升中国「文化软实力」和中华文化影响力。为此，业界要加强具有自主知识产权的广播电视和网络视听技术服务和产品供周边及有关国家应用，不断提升广电视听在国际市场的知名度和话语权。