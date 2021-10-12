欧盟宣布10亿欧元援助阿富汗人民 避免社经崩溃

阿富汗塔利班周二在多哈首次会见了美国-欧盟联合代表团；与此同时，欧盟宣布10亿欧元援助阿富汗方案，表示将竭尽全力避免阿富汗发生重大人道灾难和社会经济崩溃。

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法新社消息，周二在意大利举行的G20线上峰会上，欧盟承诺向阿富汗提供10亿欧元的人道主义援助。

欧盟委员会主席冯德莱尔周二宣布10亿欧元的一系列阿富汗人民援助方案，表示必须竭尽全力避免阿富汗发生重大的人道主义和社会经济崩溃，当前需要尽快完成工作。

虽然欧盟没有承认塔利班政权，但冯德莱尔表示，欧盟与阿富汗当局接触的前提是在尊重人权基础上，阿富汗人民不应为塔利班的行动付出代价，因此欧盟向阿富汗人民提供支持，以避免出现人道主义灾难。

欧盟表示，阿富汗的社会经济形势正在恶化，随着冬季即将来临，数十万阿富汗人面临风险，仅靠人道主义援助不足以避免饥荒和重大人道主义危机。

欧盟提供的10亿欧元援助方案除了援助疫苗接种、庇护所、保护平民和维护人权外，也将支持在阿富汗当地的国际组织，协助阿富汗邻国对逃离的难民提供安全保障。

而面对经济困境和迫在眉睫的严重人道主义危机，塔利班也正在寻求国际支援。在卡塔尔的协助下，欧盟与美国代表团周二与塔利班代表举行首次面对面会谈。

法新社援引欧盟发言人马斯拉利 (Nabila Massrali) 表示，塔利班“允许美国和欧洲解决一些问题”，例如让希望离开阿富汗的人有行动自由、获得人道主义援助和捍卫妇女权利等。