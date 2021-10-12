消息：马云现身香港 蚂蚁集团已卖出持有财新传媒全部股份

据路透社周二援引两名消息人士报导，阿里巴巴集团创始人马云目前正在香港，最近几天曾与商业伙伴会面。另据消息人士透露，蚂蚁集团日前已将持有的财新传媒股份全部卖出。

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路透社表示，阿里巴巴没有立即回应正常营业时间以外的评论请求。马云的评论通常是通过公司发布的。提供这一消息的知情人士则拒绝透露身份。这些人说，马云上周在进餐时至少会见了 “数个”商业伙伴。

据企查查公开信息显示，财新传媒是一家提供财经新闻及资讯服务的全媒体集团，旗下拥有包括网站、期刊、视频、图书、会议等多层次的业务平台。成立之后，财新传媒共获得过四轮融资，投资方包括蚂蚁、腾讯、CMC资本以及浙数文化等。

目前，蚂蚁集团已经从财新股东名单上消失，腾讯通过深圳利通产业投资基金持有4.5655%财新股份。此前，在2016年，财新传媒获得来自蚂蚁的数千万元D轮投资。

10月8日，中国国家发改委就《市场准入负面清单（2021年版）》向社会公开征求意见。征求意见稿提到，禁止违规开展新闻传媒相关业务。具体包括非公有资本不得从事新闻采编播发业务等六项内容。

《清单（2021年版）》指出，禁止违规开展新闻传媒相关业务。非公有资本不得从事新闻采编播发业务。非公有资本不得投资设立和经营新闻机构，包括但不限于通讯社、报刊出版单位、广播电视播出机构、广播电视站以及互联网新闻信息采编发布服务机构等；非公有资本不得经营新闻机构的版面、频率、频道、栏目、公众账号等。

《清单（2021年版）》还规定非公有资本不得从事涉及政治、经济、军事、外交，重大社会、文化、科技、卫生、教育、体育以及其他关系政治方向、舆论导向和价值取向等活动、事件的实况直播业务；非公有资本不得引进境外主体发布的新闻；非公有资本不得举办新闻舆论领域论坛峰会和评奖评选活动。

《清单（2021年版）》明确，超过股比限制，非公有资本不得投资新闻传媒领域特定业务。相关措施为：非公有资本参股有线电视分配网建设和经营股比限制。新闻媒体融资批准及控股权限制。转制为企业的出版社、报刊社等，要坚持国有独资或国有文化企业控股下的国有多元。此类企业上市后，要坚持国有资本绝对控股。《清单（2021年版）》列有禁止准入事项6项，许可准入事项111项，共计117项，比《市场准入负面清单（2020年版）》减少6项。