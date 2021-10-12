美媒：习近平着手审查中国金融机构与私企的关系

《华尔街日报》10月11日援引消息人士独家报道说，中国国家主席习近平正在审查国有银行和其他金融机构与大型私营公司之间建立的关系，由此扩大了在经济领域遏制资本力量的努力。

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中央纪委国家监自11日晚起接连上传了20篇要闻，指已委派巡视组，巡视四大国营资产管理公司、深圳证券交易所、国家外汇管理局、中证监、两家政策银行、中信集团、中投、人民银行、四大国有银行、两大国营保险公司等召开巡视党委工作动员会。在会内，各组组长均指，巡视是政治监督、是全面从严治党的有力抓手。各机构均表示，会全力配合中央巡视组的工作。

《华尔街日报》援引知情人士的话称，习近平正在对金融机构展开新一轮的全面核查，重点是国有银行、投资基金和金融监管机构是否与民营企业之间变得过于亲密，特别是最近几个月受到北京批评的企业，包括负债累累的中国恒大集团、打车巨头滴滴全球公司和备受瞩目的金融科技公司蚂蚁集团。这个核查是9月份宣布的，但没有提供细节。

报道称，这项审查由中央纪委国家监主导，针对的是在中国经济领域占据核心地位的25家金融机构，这是习近平近10年前掌权以来对单一领域最广泛的一次审查；习近平一直以来都对该领域保持怀疑态度。这是习近平在明年年底中国领导层换届之前，为引导中国经济体系偏离西方式资本主义所采取的一部分举措。届时习近平料将打破惯例，在两个五年任期之后继续掌权。

据了解该计划的知情人士介绍，从本月开始，中央纪委国家监人员将在这25家国有金融机构展开巡视，审查其贷款、投资和监管记录，并要求回答与私营企业有关的某些交易或决定是如何做出的。这些人士称，牵涉不当交易的个人可能受到中共的正式调查，之后可能会受到指控，同时被发现违规的实体都将受到处罚。

领导层还将根据检查结果决定是否大幅削减这些国有金融巨头的高管薪酬。财政部的一些官员已经在推动此类减薪，因为与其他行业相比，金融业的薪酬水平被认为太高。财政部是大型国有金融机构的出资人。官方媒体新华社报道称，在9月26日的巡视工作动员部署会上，中央巡视工作领导小组组长赵乐际称，负责巡视这25家金融机构的人员将深入查找存在的政治偏差。

中纪委和国务院新闻办公室没有回应《华尔街日报》记者的提问。被巡视的25家金融机构和文章中提到的其他公司的公关部门也没有回应质询。对金融行业进行巡视的同时，中国政府还在努力解决经济对建筑热潮的依赖问题。由债务驱动的建筑热潮正引发中国房地产行业的动荡。

习近平扩大在经济领域的行动可能会产生一些影响，面临削弱未来几个月经济增长的风险。分析人士认为，在这种不确定性下，许多银行已经开始缩减对民营房地产开发商和其他企业的贷款。一些官员说，习近平的目标是确保中共完全掌控国家经济命脉，防止金融业被大型民企和其他威胁政府影响力的有力参与者所控制。

知情人士称，建设银行对海航集团的贷款预计将成为新一轮审查的内容之一。建设银行曾帮助海航集团的海外收购活动融资。海航集团曾在9月下旬披露，创始人陈峰不久前因涉嫌刑事犯罪被羁押。国有银行对陷入困境的开发商中国恒大的贷款也将受到审查。中国恒大曾经是行业的宠儿，如今这家在3000多亿美元的负债中苦苦挣扎的公司正面临中国有史以来规模最大的违约事件之一。

中国恒大的主要贷款人之一是金融集团中信集团，该集团目前正在受到审视。多年以来，中信集团旗下的金融机构在中国创立了最接近华尔街风格的文化。上世纪70年代后期，中国最有名的“红色资本家”荣毅仁创立了中信集团，目的是进行资本主义试验。他们承担着一些传统贷款机构一直回避的风险，甚至为中国恒大这类公司创建投资基金。

据知情人士透露，中国恒大2015年需要为项目筹集资金，从中信获得了约30亿美元的承诺。中信随后将这些资金打包成投资产品出售给散户投资者，以中国恒大的贷款偿付为基础，向投资者承诺高回报率。在该开发商潜在违约的情况下，这些投资者的资金也面临风险。知情人士称，在过去几年里，尽管中国政府对房地产贷款一再发出警告，但中信还是向中国恒大提供了100多亿美元的资金。

据知情人士称，审查人员还将调查一些国有基金对现在成为习近平科技整顿行动主要目标的民营企业的投资情况，包括主权财富基金中国投资有限责任公司以及大型银行和保险公司运营的基金。其中一位知情人士说：“这些投资代表的是国家利益还是少数人的利益？”该人士表示：“这是一个关键问题。”

报道称，习近平上一次对金融业进行审视是在2015年股灾之后，当时他向中国证监会和有国家背景的券商派出公安官员，调查是否有监管人员与这些券商一同推动股票大跌，试图发动“金融政变”，以破坏中国经济和习近平的统治。当时的调查导致一些监管人员、银行高管和被指从内部消息中获利的投资者入狱。调查还导致中国政府停止了一些人们期待已久的改革，例如旨在降低民营企业发售股票难度的改革措施。