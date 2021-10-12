联合国人权专家对香港根据国安法实施逮捕表达关切

由联合国人权理事会任命的四名人权专家周二对香港民主活动人士、女性人权维护者邹幸彤（Chow Hang-Tung）因被控“煽动颠覆”和担任外国代理人而被捕深表关切，并敦促当局避免使用《国家安全法》，并重新考虑其适用问题。 人权律师邹幸彤于2021年9月8日被捕。她是香港支联会的成员，该组织组织了一年一度的烛光守夜活动，纪念1989年天安门广场的抗议活动。根据《国家安全法》，其他几名活动人士也遭到类似的逮捕和指控。

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联合国人权专家表示:“恐怖主义和煽动叛乱的指控正被不正当地用来扼杀基本权利的行使，这些权利受到国际法的保护，包括言论和意见自由、和平集会自由以及参与公共事务的权利。

专家们以详细的书面分析向中国政府表达了他们对香港特别行政区《国家安全法》的关切，强调该法根本不符合国际法和中国的人权义务。

专家们还对《国家安全法》规定的“外国代理人”的资格界定表示关切。他们呼吁政府确保各协会能够寻求、接受和使用来自外国或国际来源的资金，而不设置不适当的障碍。

专家们说：“通过对资金施加不当限制和惩罚外国资金的接受者的这种监管措施，侵犯了结社自由的权利以及其他人权。”

他们进一步提醒中国政府，恐怖主义和颠覆国家安全是极其严重的罪行，国际法对此具有严格的定义。“这些标签不应该应用于不符合现有国际标准规定的门槛的犯罪。这样做破坏了这些法律标准的完整性，削弱了对人权和国际和平与安全具有约束力的国际法规范。”

联合国专家们补充说:“当政府不当使用恐怖主义行为和煽动罪来为平息国内异议、限制抗议和遏制民间社会和人权维护者的批评作为借口时，恐怖主义行为和煽动罪的严重性遭到贬低，这令人深感不安。”

专家们表示，《国家安全法》的适用也引发了对公平审判的担忧。他们强调，法官两次拒绝邹幸彤的保释，理由是如果她被释放，将继续威胁国家安全。法官还拒绝取消报道限制，称如果媒体报道听证会，不符合司法利益。

专家们敦促政府立即废除并独立审查《国家安全法》，以确保其符合人权和国际法。

他们表示:“香港需要重振独立的司法机构，暂停适用这项法律，并从根本上重新考虑其用途。”