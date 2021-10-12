IMF下调中国经济增长预估 全球2021经济增长率下修至5.9%

国际货币基金组织周二发布世界经济展望报告，报告预测，全球2021年经济增长率5.9%，明年可望达到4.9%，FMI称，尽管疫情再次爆发，全球经济仍持续复苏。IMF并下调中国经济增长预估。

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国际货币基金组织周二发布2021年10月世界经济展望报告（WEO），题为"疫情大流行期间的复苏"。首席经济学家戈匹纳斯（Gita Gopinath）指出，全球持续复苏，但受到疫情大流行阻碍，动能减弱。

戈匹纳斯指出，因2019冠状病毒疾病大流行造成的全球供应链关键环节中断远较预期长，许多国家的消费者物价迅速上升。经济前景风险增加，政策权衡变得更为复杂。

报告预测，全球2021年经济增长预估为5.9%，较7月更新报告下调0.1个百分点；2022年则维持4.9%不变。这主要是反映发达国家的评级下调，部分原因在于供应中断，低收入发展中国家因疫情造成的经济情况恶化，抵消出口大宗商品的新兴市场与开发中经济体近期前景强劲。

报告预测，全球经济增长预计将在2022年中期之后放缓，已开发经济体产出预计将超过疫情前的中期预测，这很大程度反映美国政策的大力支持。相较之下，由于疫苗取得速度较慢且政策支持普遍较少，新兴市场与开发中经济体预计将持续产出损失。

法新社报道，国际货币基金组织报告下调了对中国今明两年的经济增长预测，理由是公共投资减少和供应链中断。报告称今年中国国内生产总值 (GDP) 预计仅增长8%；2022年为5.6%，分别比上一次预估减少0.1个百分点。

IMF报告预测，美国2021年经济增长较7月预测数字大幅下调1百分点，至6.0%；明年则上调0.3个百分点，预估为5.2%。

欧元区2021年经济增长率修正为5.0%，较7月时上修0.4个百分点。2022年则维持不变，仍是4.3%。

日本2021年经济增长率下修至2.4%，2022年则可望达到3.2%。

另据中央社消息，国际货币基金组织世界展望报告中，上修台湾2021年经济增长，从4月的4.7%上调至5.9%，上调幅度达1.2个百分点。明年经济增长预估为3.3%。