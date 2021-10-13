中国化工集团收购了瑞士先正达集团 酝酿二次上海上市集资遭暂停

据上海证交所10月11日发布的消息显示，农化巨头先正达集团(Syngenta)计划在中国进行的100亿美元(约合645亿人民币)首次公开募股因财务信息不全被推迟。

广告 继续浏览后续

据瑞士新闻报道称，上交所暂停先正达集团在中国发行上市。

2017年，国有企业中国化工集团于以440亿美元的价格收购了总部位于巴塞尔的瑞士农业技术企业先正达集团。中国化工在上交所科创板的上市申请于7月初被批准，曾一度被广泛预计将成为今年全球规模最大的IPO。

9月30日，上交所科创板中止了57项上市申请，其所引述的原因为缺少最新的财务信息。根据证交所规定，申请材料中记录的财务信息过期时，申请人必须补充提交信息。

消息人士向路透社表示，中国化工集团也在考虑先正达的二次上市，此次上市时间可能在上海首秀后不到一年的时间里。苏黎世、伦敦以及纽约都是目前正在审核中的上市选择。

据该报道，航空配餐供应商佳美集团(Gategroup)与先正达集团先后于2016年和2017年被中国公司收购。这引起了瑞士当局的警觉，瑞士政府也因此制定了新规则。未来，外国国有资金或与国家有关联的资金在收购瑞士企业时将受到更严格的监管。瑞士政府已制定出外资监管系统的大致框架。出于对全球范围内公司收购潮的担忧，瑞士议员们于2020年3月通过了一项旨在保护瑞士经济的动议。