中国私下大热《鱿鱼游戏》

中国正在私下掀起大热韩剧《鱿鱼游戏》的动态。多季多集韩国电视剧《鱿鱼游戏》正在通过Netflix在全世界80多个国家大热。中国禁止Netflix登录。但是，中国数十个网站正在通过私录私放的盗版形式，热播《鱿鱼游戏》。中国商人商智大发，早已超量提前赶制各种《鱿鱼游戏》里的服饰，道具等等商品，在中国各地以及全世界促销热卖。韩国官方针对中国盗版行为，传向中国提出交涉。

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据法新社今天自北京报道称，围绕韩国电视剧《鱿鱼游戏》的全球热潮正传到中国，Netflix对该剧的封锁并没有阻止它在中国流行，因为这要“感谢”中国非法流媒体网站。

这部多季多集的电视剧以数百个角色参加儿童游戏名称比赛，最终奖品赢得456亿韩元（3300万欧元），但失败者都被杀死。

Netflix在中国无法使用。但即使是"鱿鱼游戏 "本身，也不太可能通过中国审查员的剪刀，因为它并评论是很暴力。

然而，正如外国作品通常的情况一样，一些访问流量很大中国网站提供非法流媒体，促进了该韩剧在中国日益火热成功。几个星期以来，"鱿鱼游戏 "一直是社交网络上的活跃话题，尤其是在经常沉迷于新技术的中国年轻人中间，以至于成为一个不小的现象。

据该报道，在上海，一群人正在一家出售 "dalgona "的新商店前给自己拍照，这种松脆的糖饼是 "鱿鱼游戏 "里的一个象征与道具品，也是参赛者要接受的一项挑战的聚焦点。

据一位顾客对法新社说："我此前在互联网上看到过这种食物的销售，但这是我第一次在现实生活中看到这种食物。”另一位排队的顾客说，"这个韩剧的节奏相当快，情节相当惊险。"

他们一买到这种小饼，就拍下自己仿佛接受该韩剧参与者的挑战：尝试扭曲糖果上的形状而不咬破它。

"鱿鱼游戏 "由于其华美别致的制作，在80多个国家中大受欢迎。它正朝着成为Netflix历史上最受欢迎的系列剧迈进。

据法新社，中国的制造商，总是反应迅速，引领潮流，他们已经迅速嗅到了市场的气息，并对需求做出了回应，包括在中国市场和国际市场。他们现在在巨大的网上零售平台淘宝网上提供各种相关商品，包括明亮的粉红色连帽连体衣和 "乌贼游戏 "中未命名的警卫的不祥面具。

据卖家之一彭秀阳告诉法新社，由于该系列作品产生的需求，他的网店销售额飙升了30%。商店老板从未听说过《鱿鱼游戏》，直到上个月一位顾客问他是否出售该韩剧标志性的黑色帽子，上面装饰着正方形、三角形或圆形。

这位商店老板说，"我们的客户都是那些看过这个韩剧并想加入这个游戏潮流的人。"

据报道，中国盗播该韩剧的非法流媒体现在非常普遍。韩国驻中国大使本人告诉一个韩国议会委员会，他已要求中国当局进行干预。据这位大使说："我们认为，在世界范围内越来越受欢迎的'鱿鱼游戏'正在中国大约60个网站上非法播映。”