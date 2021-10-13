中国网红或有一波补税潮

中国河南郑州税务单位近日追征一名“网红”人民币662万元税金，显示网络直播可能也要被纳入税收监管重点，多名财税专家表示，年底前将有一波明星网红补税潮。中国媒体说，这代表继2018年至2019年影视行业查税后，网络直播也已被纳入税收监管重点。消息没有提及该网红直播内容范围与收入额细节。

广告 继续浏览后续

据星岛日报引述财新网消息，河南郑州金水区税务局近日运用大数据自动提取数据，追征一名网红的662万元税款。就河南网红遭追千万税款事件，中央社今天报道称， 中国直播补税潮将开始。

据消息，这是中国大陆目前公开的第一笔网络主播补税案例。与范冰冰、郑爽等艺人情况不同的是，这名主播属于“欠税”，而非“偷逃税”，两者主要区别在于欠税不具备主观意愿，因此惩罚比偷逃税小。另一个不同点是，这名主播欠税是税务机关通过常规个所税汇算清缴系统发现的，而非被举报而遭查处。

在此之前，中国国家税务总局曾发布通知，要求进一步加强文娱领域从业人员税收管理。9月18日，中国国家税务总局办公厅发布通知，要求要定期开展税收风险分析，近期要结合2020年度个人所得税计算清缴办理情况，对存在涉税风险的明星艺人、网络主播进行一对一风险提示和督促整改。

9月28日，中国国家税务总局随即公开表示，有2名主播被指涉嫌违规将个人收入转变为企业营收，虚假申报少缴个人所得税，且涉及金额相对大。