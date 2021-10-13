中国正在考虑提升国家市场监督管理总局(SAMR)下属反垄断局的地位，以加大对反竞争行为的打击力度。中国政府在寻求提升反垄断能力时，借鉴了欧洲反垄断机构的经验。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道称，为加强打击反竞争行为，中国计划提升反垄断局级别。路透社引述两名知情人士表示，中国正在考虑提升国家市场监督管理总局(SAMR)下属反垄断局的地位，以加大对反竞争行为的打击力度。

今年3月中国国家主席习近平发表重要讲话强调，推动平台经济规范健康持续发展，要加强规范和监管，维护公众利益和社会稳定。在中国国家主席习近平的敦促下，曾经默默无闻的市场监管总局今年高调采取行动，以根除和惩罚反竞争行为，特别是在庞大的网络“平台”经济领域。据这两名知情人士表示，根据政府正在考虑的新架构，反垄断局将成为国家反垄断局，并升级为副部级，但仍隶属市监总局。消息人士称，行政级别提高，将有助于反垄断调查人员在审查并购案时获得资源。

据上述人士称，拟议中的新架构还将加强市监总局的内部研究能力，而此前该部不得不将研究工作外包。拟议新架构的细节此前未曾被报导过。

稍早路透社说，市监总局正在增加人员和其他资源，加大力度打击反竞争行为，特别是针对中国一些大型企业；同时市监总局还计划将案件审查权下放给地方机关，并从其他政府机构获得更多人手，以处理需要广泛调查的案件。

消息人士称，反垄断局升级后将由国家市场监督管理总局副局长甘霖领导。消息人士称，该计划可能会发生变化，需要获得国务院以及全国人大的最终批准。

该报道称，据一位知情人士表示，中国政府在寻求提升反垄断能力时，借鉴了欧洲反垄断机构的经验。今年8月，国家市场监督管理总局反垄断局在其网站上表示，邀请了欧盟、美国等国家和地区反垄断执法机构官员、跨国企业和律所从事反垄断工作的实务界人士进行远程视频授课。