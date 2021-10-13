中国9月汽车销售大跌 电力和芯片短缺构成主要障碍

随着全球芯片持续短缺以及中国拉闸断电的影响，中国9月份的汽车销售较一年前暴跌了19.6%，并已经连续第5个月下降，而今年第3季度也比去年同期下降了13%。但是，美国新能源汽车制造商特斯拉在中国的销售业绩则获得了大幅提升。

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每年9月和10月是中国汽车销售的旺季，因此被称为“金九银十”。但是，中国汽车销售的中国汽车工业协会(China Association of Automobile Manufacturers，CAAM)星期二(10月12日)发布的数据显示，9月份，中国的汽车销售量为207万辆(各类汽车)，年比跌幅近20%。

该协会称，汽车销售下降的原因是，由于煤炭紧张造成的发电量不足而出现的电力短缺，再加上已经持续很长一段时间的全球芯片供应紧张，迫使许多主要车厂停工或减产。

不过，该协会补充说，中国的芯片供应紧张9月份已经缓解，并预计今年最后3个月的供应会持续改善，尽管仍有一些限制。

路透社报道说，9月份汽车销售的一个亮点，是新能源车(New Energy Vehicles，NEV)的销售增长了一倍多，达到35.7万辆，包括电动车、油电混合动力车和氢燃料电池车。

美国电动汽车制造商特斯拉在汽车销售普遍走软之际，异军突起，独领风骚。特斯拉在上海生产的3型轿车和Y型运动-工具多用途车(SUV)9月份销售了5.6万多辆，创出特斯拉两年来的最高记录，比8月份的4.4264万辆上猛增了27%。

中国汽车工业协会的一位官员表示，新能源车2021年的销售可能达到300万辆，远远超过去年的140万辆。

另据日本共同社报道，日本最大的汽车生产商丰田在中国的9月份汽车销售比去年同期暴跌了近36%，只有11.5万辆，比8月份下降了11.9%。本田9月份在中国的销售则下降了28.1%，为12.1448万辆。日产汽车公司9月份销售汽车10.4443万辆, 降幅为26.2%。

路透社说，在中国运营的日本汽车公司可能继续受到芯片短缺的困扰，预计至少持续到今年年底。