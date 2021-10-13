中美已成立联合工作组 乐玉成称取得进展 望经贸成破冰船

中美关系略见缓和，两国保持沟通对话，中国副外交部长乐玉成接受中国国际电视台（CGTN）专访时透露，中美已成立问联合工作组，并就具体问题取得进展。他强调，中方会积极推动改善中美关系，对话大门随时敞开。他同时赞扬美方，并点名美国贸易代表戴琪近期的一些积极表态，期望经贸合作可以成为打破中美关系僵局的“破冰船”。

广告 继续浏览后续

中国外交部昨(12日)晚深夜把乐玉成前日接受专访的内容上载官网，当中主要谈中美关系。乐玉成表示，中方重视美方近期关于中美关系的积极表态，希望美方切实付诸政策和行动，多干实事。他又列举两国近期就经贸和气候等事宜的交流，左证中美保持高层沟通对话，表明中方始终本着善意和诚意，积极推动改善中美关系，对话大门随时敞开。他接着说，最近双方还成立联合工作组，就处理双边关系中的一些具体问题进行商谈并取得进展，说明对话合作不可或缺，冲突对抗没有出路。

对于美国贸易代表戴琪本月初指中美重新挂钩是一种「遥远的可能」，但又呼吁盟友一起应对中国的“非市场行为”，乐玉成表示，中方注意到戴琪讲话中有一些积极因素，但坚决拒绝其无端指责，强调中美是不可分割的利益共同体，经贸合作更是“连筋带骨”，任何打击都会“伤筋动骨”，促请美国思考如何与中国“再挂钩”，并希望美方真正改弦易辙，通过政商共同努力，使经贸合作成为打破中美关系僵局的“破冰船”。

中方批AUKUS建核潜艇引核扩散风险潜艇撞击事件成警号

在对台湾问题上，乐玉成警告美方，指一个中国原则是中美建交和中美关系的基石，把基石当牌打，就如同抱薪玩火一样危险。他又劝台湾不要甘愿被人当牌打，否则可能沦为“废牌”和“弃牌”。他表示，任何搞“以台制华”的企图终将都会失败，重申任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心和能力。

另外，乐玉成又批评美英澳建立三方安全伙伴关系(AUKUS)，形容是搞「盎格鲁—撒克逊小圈子」，挑动地缘零和搏弈，又带来核扩散风险，损害《南太平洋无核区条约》，破坏东南亚无核区建设。他举例指，日前美国核潜艇在南海发生撞击事故就是一个警示，性质很严重，因为核潜艇频繁出入南海，造成很大的核扩散与核安全隐患，弄不好将引发核灾难。

乐玉成指，美英一边高举制裁大棒，不允许其他国家开发铀浓缩技术，一边明目张胆为澳洲装备核潜艇，炮制「中国强硬论」当做「遮羞布」，但这不能掩盖其赤裸裸的双重标准。他认为，在亚太地区搞军事对抗，企图浑水摸鱼，这才是AUKUS的真正意图。