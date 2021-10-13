习近平宣布中国将设立国家公园

中国国家主席习近平12日以视讯方式，出席“生物多样性公约”第15次缔约方大会领导人峰会，发表主旨讲话时宣布，中国将首度设立国家公园。其中，三江源、大猫熊、东北虎豹、海南热带雨林、武夷山等5处列为第一批国家公园，并建设北京、广州国家植物园。

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据中央社报道称，中国国家主席习近平宣布，中国将首度设立国家公园。其中，三江源、大猫熊、东北虎豹、海南热带雨林、武夷山等5处列为第一批国家公园，并建设北京、广州国家植物园。官媒央视新闻app（应用程式）星期二说，习近平当天下午以视讯方式，出席“生物多样性公约”第15次缔约方大会领导人峰会，并发表主旨讲话时，作上述宣布。

习近平表示，为加强生物多样性保护，中国正加快构建以“国家公园”为主体的自然保护地体系，逐步把自然生态系统最重要、自然景观最独特、自然遗产最精华、生物多样性最富集的区域，纳入国家公园体系。他宣布，中国正式设立三江源、大猫熊（陆称大熊猫）、东北虎豹、海南热带雨林、武夷山等第一批国家公园，保护面积达23万平方公里，涵盖近30%的中国国家陆域重点保护野生动植物种类。

该报道称，在此之前，中国官方已将一些具有珍贵和濒危动物、植物及特殊生态系统，以及拥有罕见地质面貌的地区，划定为“自然保护区”，分布在各省区。有的是国家级，有的是省级，数量总计有数百个之多。