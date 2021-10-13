传中印边界谈判不顺 10万大军仍对峙

印度军方与中国解放军在边境进行军事讨论，尤其双方在实际控制线爆发冲突后，已举行第13轮谈判，传无结果。消息说，中国与印度两国军事指挥官9日在拉达克一侧的摩尔多（Moldo）举行第13轮军事会谈，只是，8个半小时谈判破裂，双方都在12日发出声明指责对方。

广告 继续浏览后续

据新头壳报道，印中边境第13轮谈判破裂，10万大军对峙17月再继续。据《今日印度》消息，在1场印度秘密会议上，印度陆军将领纳拉万将军对中国军队正在实际控制线建设基础设施和部队，感到担忧。他说“如果中国人留下来，我们也留下来”。目前印中双方在LAC沿线，大约各部署了5万至6万名军力。

据该报，中方沿拉达克（Ladakh）东部的实际控制线，建造几十栋防风雨建筑，还设置新的直升机停机坪、拓宽跑道、建立新的地对空导弹与雷达阵地等。

两国军事指挥官9日在拉达克一侧的摩尔多（Moldo）举行第13轮军事会谈，只是，8个半小时谈判破裂，双方都在12日发出声明指责对方。

印方发言人痛批，北部边境发生的对峙都是因为中国解放大规模集结，也不同意此次印度提出的建设性提议。

中方则由解放军西部战区新闻发言人龙绍华发表声明，反控印方坚持不合理也不切实际的要求，为谈判增加困难。

据该报道，这场印中边境对峙，从2020年6月，双方军人在拉达克爆发数十年来最严重流血冲突后，双方就一直边进行谈判，边增加驻军。拉达克地区的气温在冬季1月可能降到摄氏零下30度，双方驻军留守在这条有争议的边境附近，今年将度过第2个严冬。